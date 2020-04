Óriási változás jön a jogosítványoknál és a forgalmi engedélyeknél

2021. február 1-jétől jön az elektronikus vezetői engedély, és ennek több, az autóvezetőket érintő következménye is lesz. A parlamentnek most benyújtott törvénytervezet szerint a rendszer teljes kiülése után a már kiállított vezetői engedélyt és a forgalmi engedélyt a belföldön a járművezető nem lesz köteles magánál tartani, mert az okmányokat az elektronikus nyilvántartásból is ellenőrizhetik.

Az előterjesztés szerint ennek ellenére mindenkinek szüksége lesz a dokumentumokra, mert a rendszer csak belföldön működik majd, várhatóan 2023. január 1-jétől, külföldön továbbra is be kell majd rendőri ellenőrzéskor mutatni a vezetői és a forgalmi engedélyt. Természetesen a külföldi járművezetőknek is okmánnyal kell igazolniuk majd a vezetési jogosultságukat, illetve járművük műszaki állapotát.

A vezetési jogosultság ellenőrzését már most ellenőrizni lehet a közlekedési nyilvántartásba, de további informatikai fejlesztések kellenek ahhoz hogy közlekedési bűncselekmény esetén a vezetői engedélyt a helyszínen be lehessen vonni. A jövőben azonnal, elektronikusan bejegyzik a felfüggesztést. Emellett ha a vezetőnél ott van a helyszínen a vezetői engedély, akkor az okmányt elveszik. Ugyanez lesz az eljárás a forgalmi engedély bevonásakor.

Mivel a közúti közlekedési nyilvántartásban csak a Magyarországon forgalomba helyezett járművek adatai szerepelnek, a külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező járművek esetén a járművezetőnek továbbra is magánál kell tartania a jármű forgalmi engedélyét a forgalomban való részvételi jogosultság ellenőrizhetősége érdekében – áll a jogszabálytervezetben.

Nyitókép: Kelemen Zoltán Gergely