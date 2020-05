Járvány ide vagy oda: nincs könnyítés a közlekedési vizsgáknál

A kijárási korlátozás vidéki enyhítését követően még a múlt héten elindult a közlekedési vizsgák szervezése, így ezen a héten már meg is tarthatták az első vizsgákat – mondta az InfoRádiónak Dobrocsi Endre, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont felügyeleti és módszertani igazgatója. Kedden 417-en számítógépes elméleti vizsgát tettek le, 99-en pedig a gyakorlatban, forgalomban vezetve is számot adtak a felkészültségükről.

A számítógépes elméleti és a gyakorlati vizsgán is a higiéniás előírások betartása nagyon fontos – közölte Dobrocsi Endre. A járvány terjedését megakadályozó egészségügyi előírásoknak a betartatása, illetve a jármű kiszellőztetése, a kormány, a sebességváltó, a kilincsek fertőtlenítése a vizsgázó kiszállását követően a szakoktató feladata. A vizsgán csak kesztyű és szájmaszk viselése mellett vehet részt a vizsgázó, az oktató és a vizsgabiztos is – mondta az igazgató. Hozzátette: bár a 1,5 méteres biztonságos szociális távolság a járművön belül értelemszerűen nem tartható, ugyanakkor van egy társadalmi igény is arra, hogy ezeket a vizsgákat minél előbb lebonyolítsák.

"Gyakorlatilag két hónapja szünetelnek a vizsgák,

a felkészült hallgatók pedig igénylik, hogy ezeket a vizsgákat mielőbb abszolválhassák, tehát kompromisszumot kellett kötni" – mondta Dobrocsi Endre. A járvány ellenére nem változott viszont a gyakorlati vizsga szakmai tartalma, feladatai és időtartama sem.

"A szakmai követelmények megmaradtak, nem lehet csökkentett szakmai igénnyel ugyanazt a jogosultságot odaadni. Ha valaki az egészségügyi szabályokat betartja, akkor semmi ok arra, hogy egyszerűsített vizsga legyen. Nem is lenne korrekt, megalapozott döntés, miután a jelölt ugyanazt a járművezetői engedélyt kapná meg, mint az, aki ezelőtt 4 hónappal vizsgázott – hangsúlyozta Dobrocsi Endre.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd