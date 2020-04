Müller Cecília: szigorúan tilos betegeknek FFP-szájmaszkot hordani

2583-ra nőtt a haza koronavírusosok száma, 280 a halottaké, de egyre többen meg is gyógyulnak. Erről is szó volt az operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta, hétfőn 7 teherszállító érkezik Ferihegyre védőfelszerelésekkel.

Az elmúlt hétvégén 3331 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozások megszegése miatt.

Hatósági házi karanténban 9829-en vannak, 41 esetben alkalmaztak szabálysértési szankciót a hétvégén, 1286-nál tart ez a szám.

Összesítették a büntetőeljárások számát is: 281-nél tartanak, 74 esetben rémhírterjesztés ügyében tettek feljelentést.

A határokon nyugalom van - tette hozzá Kiss Róbert.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss számok ismertetését követően elmondta, erősen emelkedik a teszteltek és a kórházban ápoltak száma is (931 az utóbbi), 51-en vannak lélegeztetőgépen.

Elmondta, egyes kórházakban is terjed a fertőzés, emiatt szükséges ott megfelelő mennyiségű védőfelszerelés bevetése.

A maszkokról külön

Mint elmondta: vannak sebészi szájmaszkok és vannak úgynevezett FFP, részecskeszűrő maszkok. A sebészi szájmaszkot békeidőben is használják műtéteknél, ennek az a célja, hogy meglegyen a "beteg felé való figyelem", őt védik egy-egy köhögés vagy tüsszentés bekövetkeztekor, a nyálcseppek terjedését akadályozza. A speciális szájmaszk védekezési iránya fordított, itt a viselőjét védi az eszköz. Ezen maszkok egy része szeleppel rendelkezik, épp azért, hogy hosszabb időn át viselhető legyen.

FFP-típusú maszkot nem viselhet tehát beteg személy, "szigorúan tilos"

- mondta. Azzal indokolt, hogy kilégzéskor egy szelep kinyit a maszkon, és töményen kiereszti a beteg levegőjét a maszk mögül.

A textilmaszk - mint kiemelte - akkor hasznos, hogy ha egy adott helyen sok fertőzöttet feltételezünk, ezek a maszkok a nyálcseppek útját állják.

A helyes maszkviselésről ismételten elmondta, egyszer helyezzük fel - megmosott kézzel -, azt ne húzogassuk, levétel után is alaposan mossunk kezet, és a maszkot is cseréljük le, illetve mossuk ki. "A pamutmaszk 60 fok felett vírusmentes lesz" - adott útmutatást a mosásra. A sebészi maszkot azonnal a szemetesbe kell dobni viselés után.

Leszögezte: a maszk nem helyettesíti a távolságtartást és a higiéniai szabályok betartását.

Kérdések

- Mit jelent a járványtetőzés konkrétan?

- Egy járványgörbe furcsa alakzatot ölthet. Először 2-3-szoros a fertőzés, majd lassul 1-re, később stagnál, ekkor van a plató, ezt követően lehet reménykedni abban, hogy ereszkedni fog a görbe. Nem tudni, milyen hosszú a plató.

- Mit lehet tudni a vérplazma-terápia alkalmazásáról?

- Kiegyensúlyozott állapotban van az első kezelt beteg, reménykeltő az állapota. Hétfőn többeket megkeresünk, akik átestek a betegségen, és olyan állapotban vannak már, hogy tudnak segíteni.

- Mik a tapasztalatok a budapesti ingyenes parkolással kapcsolatban?

- Három hete érvényes a rendelet. Az volt a cél, hogy aki teheti, egyénileg utazzon. Elemeztük az adatokat: a tömegközlekedési eszközökön a zsúfoltság enyhült, az autóforgalom megnőtt. A járványgörbe laposabb, mint vártuk, ezért úgy értékeljük, a többi intézkedéshez hasonlóan ez is bevált.

- A hajléktalanok veszélyeztetettek, mi lesz az ő sorsuk?

- Nem egyszerű problémakör. Három olyan hajléktalan-ellátó van, ahol van koronavírusos. Az eljárás az, hogy a fertőzöttek azonnal kerüljenek kórházba, mert hajlamosak az eltávozásra.

- A Balatonnál nagy a fegyelmezetlenség. Milyenek a büntetések?

- 435 rendőri intézkedés volt a déli és az északi parton. Ez nagyon magas.

- Magyarországon eddig hány egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírust?

- Kérem, hogy az egészségügyi dolgozók tartsák be a rájuk vonatkozó szabályokat, semmilyen tevékenységet ne végezzenek védőfelszerlés nélkül. Az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó, de sokan már meg is gyógyultak. Nem is voltak mind tünetesek.

- A gyermekotthonok lakói kimehetnek-e a szabadba?

- Nehéz nekik megmaradni a négy fal között, természetes mozgásigényük igen nagy, eszünk ágában sincs túlzottan bezárni őket. Kis csoportokban kimehetnek. A csoportos játékokat nem javasoljuk végezni. Futhatnak, biciklizhetnek, ki kell találni az egyéni mozgásformákat, de nem egyszerű feladat ez a nevelőknek. Kell, hogy a szabadban legyenek a gyerekek és mozogjanak.

- Hány idősgondozóban van fertőzés és hány ellátott halt meg?

- 25 idősotthont tartunk számon, ahol felütötte a fejét a fertőzés. Van köztük olyan is, ahol csak egy-egy gondozott van, elkülönítve vagy kórházban. Mindösszesen 64-en hunytak el.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu