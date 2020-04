1410 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 14 beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 1410 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt 100 újabb embernél azonosították a betegséget.

Elhunyt újabb 14 beteg. Ezzel 99 főre emelkedett az elhunytak száma, 118 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van és 8 elhunyt - derül ki a koronavirus.gov.hu oldal adataiból.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt az operatív törzs szombati tájékoztatóján, hogy a jogszabály szerint a kétszáznál több embert gondozó intézményekben teljes, nyolcórás főmunkaidőben dolgozó orvost kell biztosítani. A 100-200 embert gondozó otthonokban heti hat órában, az ennél kevesebb gondozottat ellátó intézményekben pedig négy órában kell orvosi ellátást nyújtani. Ez a minimum - közölte, megjegyezve, hogy a járvány ideje alatt fokozott ellátásra, odafigyelésre van szükség.

Az elmúlt napon további 56 gondozottnál állapították meg a betegséget, őket a Dél-pesti Centrumkórházba (Szent László kórház), a Korányi intézetbe és a Bajcsy-Zsilinszky kórházba vitték. Az idősek jó általános állapotban vannak, sokan "tünetszegények" vagy tünetmentesek, és senki nem szorul intenzív ellátásra vagy lélegeztetésre. Az otthonban maradottakat az intézményen belül elkülönítik - tájékoztatott.

Müller Cecília közölte azt is, hogy a honvédség bevonásával teljes fertőtlenítést rendelt el a Pesti úti idősotthonban.

Elmondta, hogy az otthonban az első igazolt eset egy dolgozó volt, de nem kizárt, hogy máshogy, másvalaki által jutott a vírus az intézmény falain belülre, akár már a zárlatot megelőző időszakban.

Országos szinten a legfertőzöttebb továbbra is Budapest és Pest megye (továbbra is különösen kérik emiatt a fővárosiakat a korlátozások és a szabályok betartására), valamint sok megbetegedést regisztráltak Fejér megyében is.

