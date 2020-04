Újabb kórházban járt Orbán Viktor - videó

Orbán Viktor már a péntek reggeli rádióinterjúban bejelentette, hogy folytatja a kórházlátogatásokat, amit nem is jelent be előre. Mint kiderült, ezúttal a budapesti Szent Imre Kórházban tartott ellenőrzést a miniszterelnök. A látogatásról ezúttal is videót tett közzé a közösségi oldalán.

A kormányfőnek Bedros J. Róbert főigazgató számolt be az intézmény járványügyi felkészültségéről, az eszközgazdálkodásról és a személyi feltételekről. Közösen megtekintették a koronavírusos betegek ellátására fenntartott kórtermeket. A miniszterelnök a kórházban egy elsőéves orvostanhallgatóval és két mentőtiszthallgatóval is találkozott, mindhárman önkéntes segítőként tevékenykednek.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán