Itthon 11, világszerte már 30 ezer áldozata van a járványnak - a nap hírei

Magyarországon 11-re emelkedett az új koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma. Egy más krónikus alapbetegségekkel küzdő idős ember hunyt el. A kórokozót újabb 43 embernél mutatták ki, ezzel már 343 igazolt fertőzöttet tartanak számon.

Betartatja a rendőrség a kijárási korlátozást - közölte az operatív törzs tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes. Hozzátette: a hatóságok máig 7302 hatósági karantént rendeltek el, a rendelkezéseket megszegők ellen 163 esetben indult szabálysértési eljárás. Elmondta: elfogták azt az embert, aki a napokban megdobált egy mentőautót, és újabb két iráni állampolgárt utasítottak ki az országból. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte: továbbra is egyértelmű cél a járvány terjedésének lassítása, és ehhez feltétlenül szükséges a teljes lakosság együttműködése.

Minden egészségügyi dolgozó díjmentes utazásra jogosult a budapesti és a helyközi közlekedésben a veszélyhelyzet alatt. Schanda Tamás innovációs és technológiai miniszterhelyettes az operatív törzs tájékoztatóján hangsúlyozta: Magyarországon nincs áruhiány, a folyamatos ellátásért egyszerűsítették a kiszállítást és a munkaerő-felvételt is.

Újabb 27 tonnányi védőfelszerelés érkezett Magyarországra Kínából. Vasárnap további két repülőgép száll le 3 millió 270 ezer maszkkal Budapesten - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról is beszélt, Magyarország kihasználja azt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság elérhetővé tette az áruk és szolgáltatások külföldi vevői számára a fizetés elhalasztását.

Koronavírussal fertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa– erősítette meg az intézmény klinikai rektorhelyettese. Szabó Attila a Qubitnak elmondta: az elmúlt két hétben 98 alkalmazottat teszteltek és vasárnap estig a klinika minden dolgozója átesik a szűrővizsgálaton. Az érintett dolgozó nem fertőzött meg senkit. Kontaktént egy azóta is tünetmentes műtős lehet fertőzött.

A Demokratikus Koalíció szerint a kormány a felelős minden koronavírussal megfertőződött egészségügyi dolgozóért. László Imre, a párt egészségügyi szakpolitikusa úgy vélte: az orvosok és a szakrendelőkben dolgozók alkalmatlan vagy semmilyen védőfelszerelést nem kaptak. Újbuda DK-s polgármestere hangsúlyozta: az önkormányzat az egészségügyi ellátás biztosításáért nagyszabású maszkbeszerzést indított.

A koronavírus-járványra tekintettel azonnali és radikális fizetésemelést javasol az egészségügyben dolgozóknak a Jobbik. Lukács László György alelnök hangsúlyozta: már most is megfeszített tempóban dolgozik 24 ezer orvos, 105 ezer szakdolgozó és több ezer segítő. Elmondta: a Jobbik azt kéri, hogy a kabinet hozza előre az egészségügyi dolgozók novemberre tervezett 20 százalékos béremelését, és augusztusig fizesse ki a következő évekre ígért 30 százalékos növelést is.

A járványhelyzet miatt bezárt piacok újranyitására szólította fel az érintett településeket az agrárminiszter. Nagy István a kaposvári piacon kijelentette: a szigorú védőintézkedések betartása mellett lehetővé kell tenni az embereknek a hozzájutást a zöldségekhez, gyümölcsökhöz, kézműves termékekhez.

Jelentős segítséget kap a koronavírus kutatása Magyarországon. Lovas Róbert, a SZTAKI igazgatója az M1-en elmondta: az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézettel közösen kialakított hálózat lehetővé teszi, hogy a magyar kutatók birtokba vegyék és saját kutatásaiknál felhasználják a meglevő informatikai kapacitásokat.

Világszerte már több mint 640 ezer ember kapta el a koronavírus-fertőzést. A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint csaknem 30 ezren haltak meg a betegség következtében, több mint 131 ezren ugyanakkor meggyógyultak. A fertőzést 177 országban és területen mutatták ki. A legtöbb esetet az Egyesült Államokban tartják nyilván.

Európa-szerte tovább nőtt a koronavírus-fertőzések száma, emiatt több országban szigorították az óvintézkedéseket. Olaszországban meghaladta a 10 ezret a halálos áldozatok száma. A második leginkább sújtott Spanyolországban megközelítette az 5.700-at a halottak száma, amely Nagy-Britanniában is átlépte az ezret. Szerbia több városában ideiglenes kórházakká alakítják a vásár- és sportcsarnokokat az enyhe tüneteket mutató fertőzötteknek.

Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában. Emberi jogi szervezetek közölték: a kenyai Mombasában könnygázzal oszlatták fel a kijárási tilalom kezdete előtt a kompra igyekvő tömeget a rendőrök. Rendőri túlkapásokról érkeztek hírek a Dél-afrikai köztársaságból is, ahol háromhetes karantén vette kezdetét. Szakértők attól tartanak, hogy a világjárvány romba döntheti az afrikai országok amúgy is gyenge lábakon álló egészségügyi rendszereit.