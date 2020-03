Rohamtempóban dolgozzák ki a digitális oktatás napi gyakorlatát

- Hihetetlen pezsgést tapasztaltam az interaktív digitális fórumokon a kollégák részéről, milliónyi ötlet és alternatíva merült föl. Inkább a lehetőségek közüli választás és azok összehangolása az, ami gondolkodást igényel - számolt be az első nap benyomásairól az InfoRádióban Nánay Mihály a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke. Elmondta, látott is egy tankerületi üzenetet, amiben arra figyelmeztették az iskolákat, hogy gondolják végig és dolgozzák ki ennek a rendszerét.

Szerinte legalább egy hétig tart majd, amíg az iskolák kialakítják a megfelelő megoldásokat.

Az biztos, hogy az Oktatási Hivatal és a minisztérium oldaláról megvannak a lehetőségek: akár itt a szeptembertől használatos interaktív digitális tankönyvek elérhetőségének megteremtése - ezt már tanulmányoztam is hétfő délelőtt -, és még számos egyéb fórumnak, az e-naplónak, ami a KRÉTA-rendszer része felületeinek biztosítása révén.

Tippek oktatásszervezéshez

Most minden tantestületnek körül kell járnia azokat a lehetőségeket, hogy hogy lehet egy megfelelően alkalmazható modellt létrehozni - tette hozzá Nánay Mihály. Szerinte érdemes lenne első körben a tanároknak egyeztetni, hogy ki mit szeretne, tud megoldani. Fontos, hogy a digitális megoldásokban járatlanabb kollégák is felzárkózzanak, de nem biztos, hogy rögtön videokonferenciát kell szervezniük, viszont lehet, hogy ők az analógabb megoldásokkal élnének. Viszont aki igényli és tudja is biztosítani, hogy interaktív véleménycsere, vagy akár óramegtartás is történjen, akkor az regisztrálja erre az igényét. És ezek után akár erre egy külön "órarendet" is össze lehet állítani, de hát a mai világban akár egy Google Drive táblázaton is fel lehet iratkozni időpontokra - mondta Nánay Mihály.

Szerinte az első időkben ez bizonyára ad hoc módon működik majd, aztán 2-3 hét után a tapasztalatokat összegezve lehet kialakítani egy hosszabb távra is alkalmas megoldást. "Biztos vagyok benne, hogy nagy teret fognak engedni a tanári autonómiának, hogy kinek mi a legjobb, ugyanakkor arra is figyelve, hogy a diákoknak, meg a családoknak ne kelljen 10-15-féleképpen végezni ezt az otthoni munkarendű tanulást - hangsúlyozta az elnök.

Szerinte kiválóak a digitális megoldások, de

arra is figyelni kell a tanároknak is, hogy teljesüljön az oktatáshoz való egyelő hozzáférés joga.

Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy családban több, akár 3 gyermek is van, és ha a szülők is otthon vannak, és távmunkában dolgoznak, nem biztos, hogy mindhárom diáknak jutna laptop, vagy számítógép. Lehet, hogy van a gyereknek okostelefonja, de az is lehet, hogy nincs, mindenképp megoldást kell találni arra, hogy erre is figyelemmel legyen a digitális munkarend.

"Olyan kényszerhelyzetbe kerülünk, hogy bizonyos lépéseket, amiket lehet, hogy máskor évekig tologatunk el, mert irreális, vagy nehéz, most kénytelenek vagyunk meglépni"

- összegezte Nánay Mihály.

Az első időkben feltétlenül szükségesnek tartja a szülői közreműködést, hiszen ez egy szokatlan, a diákok számára atipikus helyzet. Ez nagyon nehéz, és nem is gondolom, hogy feltétlenül mindenütt könnyen fog sikerülni. De ha az adott tanár és iskola jól szervezi meg, akkor ehhez motiválni kell a gyerekeket, akár jegyekben, akár más jutalmakban - mondta az elnök. Szerinte ha a diákok számára kézzelfogható, rövid távú feladatokat jelölnek ki, ami után kapnak impulzust, akkor inkább fognak ezzel foglalkozni.

A napirend kialakítása, és ennek a merőben furcsa, rugalmas rendszernek a megszokása biztos, hogy a szülők részéről is odafigyelést, erőfeszítést igényel, különösen a kisebbeknél. Nem véletlen, hogy a távoktatás, mint olyan, azért alapvetően - legalábbis Magyarországon - eddig egyetemen volt szokásos, de ez különösen a kisebbeknél valóban nehéz lesz - tette hozzá Nánay Mihály.

Megoldások digitális távoktatásra

A régi, levelező típusú oktatás hagyományaihoz kell visszanyúlniuk a pedagógusoknak.

Megvannak a megfelelő taneszközök, tankönyvek, feladatgyűjtemények, de akár gondolhatunk az érettségi feladatsorokra is a gimnáziumokban, ezek szintén normál pdf-dokumentumokban letölthetőek. Ekkor hétről-hétre elegendő kijelölni a megfelelő dokumentumban a megfelelő tankönyvi leckéket, az ahhoz csatlakozó feladatokat. Az, ami a diákot végigvezeti, az, hogy saját maga gondolja végig, saját maga oldjon meg egy feladatot - tehát nem elég az, hogy elolvassa a tankönyvi leckét, hanem ezzel kapcsolatban feladatok megoldását is ki kell jelölni.

Ehhez csatlakozhat valamilyen interaktivitás a tanár részéről.

Ennek már technikai feltételei vannak.

"Én magam jó néhány olyan Skype és egyéb összejövetelen vettem már részt, ahol fél órába telt, amíg mindenki bejelentkezett a rendszerbe. Kíváncsi vagyok, hogy ez országos szinten, milliós lélekszámnál fog-e működni, egy ilyen interaktív videó megbeszélés" - teszi hozzá az elnök.

Ami már bejáratottabb, az az úgynevezett Q&A, vagyis kérdések és válaszok, amelynél a tanár élőben tud jelentkezni akár egy okostelefon segítségével is, akár egy olyan egyszerű felületen, mint a Facebook, de a Youtube-nak is egy nagyon egyszerű felülete van erre. Kis megjegyzésenként a diákok az éppen magyarázott témában lévő tartalomhoz tehetnek fel kérdéseket, akkor a tanárok látják, hogy melyik diák tette fel a kérdést, és erre tudnak válaszolni.

"Leginkább talán a beadandók írását és készítését találnám helyénvalónak például középiskolában az érettségi követelményrendszer egyes témáiban" - mondta Nánay Mihály. Ha feladják, hogy a megbeszélt tananyag szerint mindenki dolgozzon ki erről egy három oldalas tételt, akkor az azért már elég alapos munka, ha a diák elkészíti, amit aztán ellenőrizhet a tanár, hogy megfelelő-e.

