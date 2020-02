Önkéntesekkel tömködik be a lyukakat a tatabányai kórházban

Tizenhárom önkéntes dolgozik sárga mellényben a tatabányai Szent Borbála Kórházban - írja a Kemma.hu.

Az önkéntesek szakápolást nem igénylő feladatokat láthatnak el, ilyen az etetés, itatás, kiültetés, sétálgatás, tisztálkodás, felolvasás, betegszállítóra várás. Munkájukat egy kórházi koordinátor segíti.

Ahhoz, hogy munkába álljanak, egy ingyenes, háromalkalmas tanfolyamon kell részt venniük, amely végén vizsgát tesznek. Ezt követően már csak egy terepinterjú vár rájuk. A mostani "körben" február 21-ig lehet jelentkezni önkéntesnek a kórház elérhetőségein, akár a Facebook-oldalán is.

Van köztük, aki Bicskéről azért jár be nyugdíjasként, hogy hasznos tagja legyen a társadalomnak, a nővérek, ápolók munkáját segítve. Van olyan is, aki korábban beteg volt, és Kecskédről is szívesen ingázik szerdán és csütörtökön. Sokszor énekel a betegekkel vagy máshogy vidámítja őket.

