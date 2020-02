2020.02.16. 14:40 Orbán Viktor 22. évértékelője A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére Orbán Viktor 1999 óta minden évben elemzi az ország helyzetét, illetve az előző év eseményeit és a közeli kormányzati feladatokat - akár kormányon, akár ellenzékben. Az első beszéd a Pesti Vigadóban volt, a mostani már a felújított Várkert Bazárban, közvetlenül a tavaszi parlamenti ülésszak kezdete előtt. Tartsanak velünk - percről percre!

2020.02.16. 15:03 Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke... ...beszédével indult a program. A korábbi erőforrás-miniszter elsőként Győr megválasztott fideszes polgármesterét, Dézsi Csaba Andrást köszöntötte. Elmondta, ő állította vissza a nemzeti, keresztény, polgári értékeket a városban. Beszélt a kereszténység és a magyarság összeegyeztetéséről, "nem kell kihaló fajokat védő igazolvány ahhoz, hogy fehér, heteró, keresztény férfiak és nők lehessünk".

2020.02.16. 15:05 A beszéd hosszú lesz... ... jelezte előre Balog Zoltán.

2020.02.16. 15:07 Trianon Orbán Viktor: kész szerencse, hogy nem száz éve kellett évértékelőt tartanom, akkor azt kéne mondanom, kutyarossz évünk volt, a vesztesek oldalán fejeztük be a harcokat, és száz éve köttetett a trianoni békediktátum. "A kegyelemdöfést a kommunista puccs adta meg." A diktátummal "lehasították az ország területének kétharmadát, lakosságának 63 százalékát, minden harmadik magyar a határon túlra került". Köröskörül karantén, társtalanság, magány; összehúzóckodtunk, berendezkedtünk a túlélésre - idézte fel a kormányfő. Aztán saját szemünkkel láttuk Csehszlováka, Jugoszlávia és Szovjetunió megszűnését, élünk, Magyarország még mindig megvan. És nem csak élünk, ki is szabadultunk az ellenséges gyűrű szorításából.

2020.02.16. 15:12 Megtaláljuk a hangot Orbán Viktor szerint a szomszédos nemzetekkel megtaláljuk a hangot, új szövetségi rendszereken keresztül meg tudjuk védeni magunkat.

2020.02.16. 15:15 Tíz évvel ezelőtt... ...az emberek véget vetettek a szocialista rémkormányzásnak Orbán Viktor szerint. Az ország a csőd szélén állt, a kétségbeesés több volt, mint indokolt, de volt remény is, hogy megtörhetjük a hanyatlás életérzését. Az volt a fontos, hogy meggyőzzük az embereket, ne adják fel, érdemes maradék erejüket is mozgósítani. Megfigyelte a kormányfő, hogy minden nemzet sikertörténete az önbecsülés megerősítésével kezdődik, "gondoljunk Trump Amerikájára vagy Boris Johnson sikerére".

2020.02.16. 15:17 Mutassuk meg, kik is vagyunk! Orbán Viktor: nem egy kalapját gyűrögető, EU-s pénzekért kuncsorgó nép vagyunk. Tíz évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy ha egy nép kitalálja a Rubik-kockát, azt is ki tudja találni, hogy lábaljon ki egy válsághelyzetből. Vettünk egy mély levegőt, és létrehoztunk egy keresztény alkotmányt, köszönet érte Schmitt Pál alkotmányozó elnökünknek, vivát, vivát, vivát. Hazaküldtük az IMF-et, a határon túli közösségeket összekötöttük az anyaországiakkal. 2019-ben pedig a magyar gazdaság nőtt a leggyorsabban az egész kontinensen - sorolta a kormányfő.

2020.02.16. 15:21 Ilyen szerzet nincs máshol Európában... ...talán csak Lengyelországban - folytatta Orbán Viktor. "Egyenlőek vagyunk, azt kell cselekdnünk a másik emberrel, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek. Brüsszeliül nem lehet elmondani, hogy a magyarok nem fába, hanem őserdőbe vágták a fejszéjüket" - folytatta. "Hörögve követelték a megszorításokat, de mi kitartottunk. Élt egy térdre kényszerített ország, az EU 2 százaléka, amely hajbókolás helyett az önérzetet választja, migránsok helyett saját, magyar gyerekeket."

2020.02.16. 15:22 Nemzeti konzultációra épülő kormányzás - "diplomás kommunisták" Orbán Viktor: a leghangosabban azok károgtak, akik 2010 előtt csődbe vitték az országot. "A liberális nem más, mint diplomás kommunista."

2020.02.16. 15:24 Soros György háromszor próbálta kifosztani Magyarországot - Először a teljes magyar államadósság felvásárlásakor, a kilencvenes évek elején, Antall József akadályozta meg. - Másodszor az OTP megszerzési szándékakor. Köszönet Horn Gyulának, hogy nem hagyta. - 2015-ben emberi jogi szervezetek bőrébe bújva százezrével hozta a migránsokat. Ne feledjék, a Soros-terv még mindig napirenden van, küzdeni kell, lankadatlanul, derekasan.

2020.02.16. 15:25 Felnőtt egy nemzedék... ...amely nem tudja, mi az a megszorítás, rendőrattak, nokiás doboz. De aki sosem látott medvét, talán nem is fél tőle. "Jó, ha tudjátok, a medve nem játék" - üzente a fiataloknak.

2020.02.16. 15:27 Eddig nyolc konzultáció volt Együtt döntöttünk, akik bennünket oktatnak ki demokrációból, mutasson fel valamit! Számukra a populista az új osztályellenség megnevezése. Aki ígéreteket tesz, és teljesíti, az nem populista, hanem demokrata. A kényszer visz most rá bennünket ilyenekre - mondta Orbán Viktor, aki felsorolta az eddigi konzultációk témáit.

2020.02.16. 15:28 Konzultáció - egyetértési pontokat kell létrehozni Perek tömkelegét indítják a büntetettek, hogy a magyar emberek pénzéből komoly pénzeket fizessenek ki. 12 ezer per volt, ezért kell új nemzeti konzultáció.

2020.02.16. 15:31 Konzultáció Gyöngyöspatáról 20 százaléknyi cigány él együtt 80 százaléknyi, többségi magyarral. Most csődbe akarják juttatni a települést, akkor, amikor az ottani cigányság elindult az életmódváltás útján. A közmunka után a magángazdaságban is megállják a helyüket, rendesen nevelik a gyerekeiket, akik 3 éves koruktól óvodába járnak. "Nekem személyes ügyem is, hogy felszámoljuk a szegénységet Magyarországon. Erről társadalmi közmegegyezést is sikerült teremtenünk, ebbe csapott villámként egy bírói ítélet." Orbán Viktor szerint az ebben érdekeltek mögött is Soros György áll. "A pénzért származásra való tekintet nélkül mindenkinek meg kell dolgoznia" - utalt a börtönkártérítésekre.

2020.02.16. 15:34 "Megijedtem"... ...hogy nem hiszik el majd, amit mondok - mondta Orbán Viktor. Hiába, a történelem történelem, a kultúra kultúra. Hobónak van igaza: oly sokáig voltunk lent, hogy nem is tudjuk, milyen fent. "A tények ugyanis azt mutatják, hogy az utóbbi tíz év volt a legsikeresebb Magyarország elmúlt 100 éves történetében."

2020.02.16. 15:35 2010 óta... Évente átlagosan 2,8 százalékkal nőtt a gazdaság, a válságkezelés vége óta átlagosan 3,8 százalékkal. Az elmúlt tíz év növekedése az egyensúly fenntartása mellett ment végbe. A sérülékeny csoportokat sikerült munkához juttatni, a garantált bérminimum értéke megduplázódott. A vagyoni egyenlőtlenség mértéke talán a legalacsonyabb nálunk. "A dagály az összes hajót megemeli" - fogalmazott a miniszterelnök. A beruházások értéke 60 százalékban keletről származott, megdőlt az exportrekord, 34.-ek vagyunk az export-világranglistán. Úgy, hogy Magyarország majdnem csak a 100. legnépesebb ország. Sokan aggódnak, hogy az autóipar aránya magas. De megnyugtatok mindenkit, a magyarországi autógyártás már az új korszakban jár.

2020.02.16. 15:40 Nemzeti hadsereg - modern és erős Orbán Viktor: fontos a technika, a fegyverzet, a katonadiplomácia, de legfontosabb a katona. Mindenki láthatja, a Magyar Honvédség visszatért - utalt a meghívott katonai vezetőkre. "Legyen úgy, mint régen volt" - mondta.

2020.02.16. 15:42 A Kárpát-medencéből ma erő sugárzik Orbán Viktor: már nem ülünk fel minden liberális mesének, a magunk módján, a magunk szabályai, a magunk döntései szerint élünk. A mi nemzetünk tudja, nekünk Magyarország az első. Aki ezt vitatja, mondja meg, hogy micsoda!

2020.02.16. 15:43 Okunk van az aggodalomra, veszélyes évek jönnek... ...mondta a kormányfő. Férfias erőfeszítéseket kell tenni, fenyeget a klímaváltozás, a demográfiai válság, aranykor hirdetése helyett inkább riadót kell fújnom.

2020.02.16. 15:49 Klímaváltozás - az akcióterv Orbán Viktor: vannak, akik azt hirdetik, hogy a leghatásosabban akkor védjük meg a földet, ha nem vállalunk gyerekeket. Akkor kinek mentjük meg? A klímavédelem egyszerűen keresztény és hazafias kötelességünk. Klímavédelmi akciótervet fogadunk el. Bízunk abban, hogy ez 2030-ban még rajtunk lesz számonkérhető. Július 1-jével felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat, betiltjuk a műanyag csomagolóanyagokat, bevezetjük a palackvisszaváltást, folyóinkat megtisztítjuk, szigorúan lépünk fel a multikkal szemben, előírjuk a környezetbarát technológiákat, két év alatt takaros ország leszünk. 34 milliárdot fordítunk a kisvállalkozások klímabarát változására. Minden újszülött után 10 új fát ültetünk, 27 százalékra növeljük Magyarország erdőborítottságát. Támogatni fogjuk az olcsó elektromos autók terjedését. 2022-ben csak e-buszok megjelenését támogatjuk. És lesz lengyel mintára klímaállamkötvény is.

2020.02.16. 15:51 A családvédelmi akcióterv eredményei, tervei A Google Analitics szerint a 10. legkeresettebb kifejezés volt a családvédelmi akcióterv - mondta Orbán Viktor. A nagycsaládos autóvásárlások igényeit a kereskedők alig győzik teljesíteni. Épülnek a bölcsődék is, és 40 ezer családot érint a 4 gyermekesek után járó szja-mentesség. Megvásároltuk és ingyenessé tettük a meddőségkezelés centrumait és a kezeléseket. A rossz hír az, hogy a népesség csökkenése nem állt meg. 2010-ben a vágyott gyermekek 60 százaléka született meg, ma még mindig csak 70. Ha valóban fordulatot akarunk, át kell lépnünk a Rubiconon. A gyermekeseknek anyagilag is jobban kell járniuk, mintha nem vállaltak volna gyereket. A három gyermekes anyák számára előbb-utóbb be kell vezetni az szja-mentességet. A szülés utáni első fél évben több jövedelem kell az anyáknak, mint gyermek nélkül.

2020.02.16. 15:56 Baljós árnyak - a "különleges fegyverzetű" bagoly Orbán Viktor: az eurózóna megállt, legfeljebb mikroszkopikus méretben növekszik. A hiba csak ott van, hogy az áruk nagy része ezekbe az országokba irányul, ezért az ő bajuk a mi bajunk is. A német ipari termelés jelentősen csökkent, miközben a magyar jelentősen nőtt. Hét pontos a különbség, 1954-ben, Bernben egy is elég lett volna - mondta a kormányfő. Milyen hatása lesz ennek? Különösen aggasztó, hogy nyugaton a munkanélküliség is növekedni kezdett. Erőinket a munkahelyek megőrzésére kell fordítanunk, ha munka van, minden van, ezért adót kell csökkenteni, ez bevált. Biztosra vehetik, akármekkora zűr is lesz, a nyugdíjak értékét meg fogjuk őrizni - ígérte Orbán Viktor. Európa szerinte éppen most kerül hátrányba a többi gigásszal szemben. Európa viszont mintha nem akarna beszállni a versenybe, tiltani akarja a versenyképesség összetevőit. "Ha beleszabályozzák a magyar gazdaságát az európai szabályozásba, a magyar gazdaság meg fog állni, ne üljünk fel olyan vonatra, amely nem tudjuk, hová megy" - figyelmeztetett.

2020.02.16. 16:02 Két évig nem lesz kampány Kormányzati munka jön most két évig. Vannak, akiket ez kevésbé érdekel, csak 2022-vel foglalkoznak - mondta Orbán Viktor. "Lebegjünk, mint a pillangó, és szúrjunk, mint a méhecske" - élt Muhammad Ali bokszoló szavaival.

2020.02.16. 16:04 Mákos tészta és csirkepörkölt Politikai ellenfeleiről szólva elmondta, bizonytalan, hogy micsodák. Elmondott egy anekdotát az új asszonyról, aki férjének azt mondta, csak mákos tésztát és csirkepörköltet tud készíteni, mire a férj megkérdezi: és ez most melyik?

2020.02.16. 16:05 Magyarország megérdemli, hogy sikeres legyen... ...mondta a miniszterelnök, aki szerint az előttünk álló csaták sem lesznek kicsik, "az Úristennek még tervei vannak ezzel az országgal, mi készen állunk a hívásra" - zárta gondolatait a kormányfő a 22. évértékelőn.

