Kihelyezett frakcióülés: nem lép ki a KDNP az Európai Néppártból

Beszámolókat hallgatott meg a Fidesz frakciója kihelyezett, balatonfüredi ülésén; Kocsis Máté frakcióvezető beszámolója szerint Szijjártó Péter a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről, Varga Judit igazságügyi miniszter a börtönbizniszről beszélt - mások mellett.

Harrach Péter, a - saját és Fidesszel közös frakcióülést is tartó - KDNP frakcióvezetőjeként beszélt ugyanitt újságírók előtt. Elmondta, a KDNP marad az Európai Néppártban, még a Fidesznél is előbb lépett be, és sokaknál, akik most bírálják a magyar pártszövetséget. Azt hozzátette még: a maradás addig érvényben lesz, amíg a helyzet "tartható".

Beszélt a teremtésvédelem kérdéséről és a feltételes szabadságra bocsátás körüli vitájáról is. Utóbbiról elmondta,

nem szabad, hogy egy-egy ítélet "túl gyenge" legyen,

sürgette, hogy az ítéletek igazodjanak a középmértékhez, jobban, mint eddig.

Az egészségügyi béremelési program négy éves felosztását megfelelőnek nevezte, egy "sajátos kereszténydemokrata ügyről" szólva pedig hangoztatta, a párt egy államtitkárságon keresztül dolgozik azon, hogy ne a világ problémáit hozzák ide, hanem a segítséget vigyék helybe.

A szót visszavéve Kocsis Máté elmondta, döntéseket hozott a Fidesz frakciója - a KDNP-ével együtt.

"Aki más életére tör, azt ne lehessen feltételesen szabadlábra bocsátani. Az ezzel kapcsolatos törvényt tavasszal beterjesztjük.

A feltételes szabadságra bocsátás feltétele lesz egy pártfogó megnevezése is.

A gyermekvédelmi rendszert is meg kell erősíteni" - mondta. Az áldozatvédelemre a kormány idén 600 millió forintot különít el az igazságügyi tárca kasszájában.

Börtönbiznisz

A döntés mozgatórugói között említette a győri mészárlás ügyét és a kialakult börtönbiznisz ügyét, utóbbi során sok százmillió forintot perelnek ki az államtól kárpótlás címén, nem ritkán azért, mert például nincs elég napsütés a cellákban; közismert bűnözöket is felsorolt, akik a "Soros-hálózat" ügyvédein keresztül milliókat kaptak a magyar államtól. A teljes összeg 8,6 milliárd forint, amely összeg nagyobb részét ügyvédi számlákra kellett kifizetni. Úgy vélekedett, az ügyvédek ennek kapcsán ügyfeleiket is sokszor átverték, iparágat szerveztek erre a kárpótlási rendszerre.

Ezzel kapcsolatban is országgyűlési döntés készül tavasszal, hiszen "fel kell számolni" ezt a rendszert.

Kérdések

Kérdésre válaszolva Kocsis Máté megerősítette, Gyöngyöspata ügyében a kormány kárpótlási kötelezettségét nem anyagi, hanem oktatási, képzési formában kívánja teljesíteni.

Arra válaszolva, hogy egyes gyöngyöspataiak mégis inkább pénzt kérnek, azt mondta, az ilyen elgondolások támogatói egy "politikai geg" részeként olyan emberek, akiket az ellenzék soraiban politikusként lehet megtalálni.

Gyöngyöspatára visszatérve Harrach Péter elmondta, a felzárkóztatás nemzeti sorskérdés.

Kérdésre válaszolva Kocsis Máté tisztázta, a "nem süt be a zárkába" típuseset, nem csak egy szelete a dolognak, "önmagáért beszél", de természetesen a börtönök zsúfoltságán változtatni kell. "Külön érdemes kezelni a kettőt" - szögezte le.

Elmondta azt is,

a feltételes szabadságra bocsátás szigorításával többen maradhatnak a börtönökben,

de erről az igazságügyi tárcának kell referálnia majd.

Arról, hogy Orbán Viktor pártelnökként "pontozta" a választókerületi Fidesz-elnököket a személyes találkozók során, azt mondta, ez nincs így, ráadásul ezeknek a személyes találkozóknak még nincs is végük. Ennélfogva arról sem tudni, ki az, aki indulhat 2022-ben egy adott választókerületben fideszesként.

Dunaújvárosban vasárnap választás lesz, egy megfelelő független jelölt miatt nem indít a Fidesz saját jelöltet - magyarázta a jelölés hiányát Kocsis Máté.

"Szoros lesz a mérkőzés"

- tette hozzá.

A civiltörvényhez a kormányoldal nem tervez hozzányúlni - egyértelműsítette Kocsis, szintén kérdésre válaszolva.

A kormányinfót tartó kancelláriaminiszter Gulyás Gergely is beszélt a nemzeti identitástáborokról szólva ő is elmondta, nem tud ilyen döntésről, de személyesen az ő számára "nem ördögtől való".

A Gyurcsány Ferenc vagyonosodási ügyével kapcsolatos indítványokkal összefüggésben megjegyezte, annak épp az ő esetében a második világháborúig volna relevanciája, ezért jó volna, ha szerényebben nyilatkozna Gyurcsány Ferenc, akinek a részéről gátlástalannak tartja, hogy épp neki van az ügyben javaslata.

Elöljáróban nincs véleménye a Mi Hazánk által Gyöngyöspatára szervezett vonulásról, azt kéri csak, hogy mindenki higgadtan, nyugodtan, mások szabadságjogait nem sértve viselkedjen.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e bármilyen intézkedést a Balaton beépítettségének meggátolásáért, Kocsis Máté azt mondta, nem tud ilyenről.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd