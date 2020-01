Vége a budapesti szmogriadónak

Viszonylag hosszabb ideig tartott a szmogriadó Budapesten, ennek - mint Molnár Zsolt, a Főpolgármesteri Hivatal szakmai főtanácsadója az InfoRádióban elmondta - több esemény együttes hatása az oka.

"Egy éve mérik Budapest tíz pontján a 2,5 mikronnál kisebb részecskeméretű szálló port, így hiteleseb adatok születnek, nem csak becslések. A másik összetevő a WHO jogalkotói ajánlása volt, hogy be kell vezetni a napi határértéket. És szükség volt egy másik fejleményre is: Karácsony Gergely főpolgármester és a városvezetés elkötelezett abban, hogy minden egyes intézkedés mozgatórugója, hogyan lehet a környezet ügyén javítani" - mondta Molnár Zsolt.

Jelen esetben tehát kifejezetten a fővárosiak egészségvédelme állt a riadó hátterében, az intézkedés egy hosszabb tájékoztatási fokozatot eredményezett.

A városvezetés - mint Molnár Zsolt elmondta még - vizsgálja az új helyzetet, az intézkedések között pedig továbbiak irányulnak Budapest levegőjének tisztítására.

Nyitókép: MTI Fotó: Marjai János