Uniós szinten is szorgalmazza az áldozatok jogainak megerősítését a magyar igazságügyi miniszter - a nap hírei

Uniós szinten is szorgalmazza az áldozatok jogainak megerősítését a magyar igazságügyi miniszter. Varga Judit a közösség informális Bel- és Igazságügyi Tanácsának zágrábi ülésén hangsúlyozta: a következő ötéves ciklusban kézzelfogható eredményeket kell felmutatni olyan területeken, mint az áldozatok és sértettek jogai, az áldozatsegítés, a nemzetközi tartási kötelezettségek kikényszerítése vagy a jogellenesen elvitt gyermekek hazajuttatása.

Ötszázmillió dolláros közös befektetési alapot hoz létre Indonézia és Magyarország jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter jakartai tárgyalásai után elmondta: a befektetési alap megteremti az intézményes lehetőségét annak, hogy az elkövetkező években magyar vállalatok szervezetten vegyenek részt az ázsiai ország közlekedési és vízgazdálkodási infrastrukturális fejlesztéseiben.

Kissé mérséklődött az álláskeresők száma tavaly év végén az előző év azonos időszakához képest. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 234.900 álláskeresőt tartott nyilván. Az álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5 százalék volt. Az új belépők száma, éves szinten 10 százalékkal nőtt.

A béremelések folytatását és a nővérszállók hálózatának fejlesztését ígérte az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár. Csiki Zoltán a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének szakmai napján elmondta: a januári emelés után novemberben újabb ütemben emelkedik a szakdolgozók, illetve immár a védőnők bére is, és 2022-ben további bérfejlesztés várható.

Az oktatási infrastruktúra fejlesztésére 50 milliárd forint hitelt nyújt Magyarországnak az Európai Beruházási Bank. Varga Mihály pénzügyminiszter a szerződés aláírása után azt mondta, hogy a pénzből 8 új iskola épül, 16 kibővül, 20 intézményben tornacsarnok, 26-ban tanmedence, 17-ben pedig új kézilabda csarnok létesül.

Nyilvánosságra hozták a februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzések ponthatárait felvi.hu-n. Határ alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel. Az idén is a gazdaságtudományi és a műszaki szakok voltak a legnépszerűbbek.

A Budapesti Közlekedési Központ eddigi stratégiai igazgatója, Varga Ivett lesz a BKK új vezérigazgatója február elsejétől. Feladata a főváros közlekedésszervezési és fejlesztési programjainak megvalósítása, a tömegközlekedés szervezése, a kiemelt közlekedési projektek, valamint a közútkezelés és a közúti forgalomirányítással összefüggő tevékenységek megújítása.

Mégsem szabadulhat a skálás gyilkos. A Szegedi Törvényszék másodfokú döntése szerint nem bocsátható feltételes szabadságra a férfi, mert továbbra is veszélyt jelent a társadalomra. Korábban a pártfogó felügyelői és igazságügyi orvosszakértői véleményben is aggályokat fogalmaztak meg törvénytisztelő életmód folytatására való készségéről.

Meg kell állítani a szélsőségesek és populisták térhódítását - hangsúlyozta közös nyilatkozatában a három uniós intézmény vezetője Jeruzsálemben, az auschwitz-birkenaui haláltábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács elnöke a Holokauszt Világfórumon kiemelték: a koncentrációs tábor felszabadítása vetett véget az európai történelem legirtózatosabb bűncselekményének.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint korai még nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetni a Kínában megjelent és több országra átterjedő koronavírus miatt. A WHO főigazgatója azt mondta: az ázsiai országban szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű válsághelyzetet. A Vuhan városában kitört tüdőgyulladással járó járványban eddig több mint 600 ember betegedett meg, 17-en belehaltak a fertőzésbe.

Az Egyesült Királyságban az uralkodó jóváhagyásával életbe lépett az európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő törvény. Boris Johnson kormányfő hangsúlyozta: országa január 31-én hivatalosan távozik az unióból. Az Európai Parlament január 29-én szavaz a kilépési megállapodásról.

A Fiatot és a Suzukit is elérheti a dízelbotrány. A holland gépjármű-felügyelet szerint mindként autógyártó egy-egy dízelmodellje is megsérti az uniós emissziós normákat - jelentette be Az Európai Unióban referenciának tekintett szervezet a Jeep Grand Cherokee, valamint a Suzuki Vitara motorvezérlő szoftverében meg nem engedett emissziós szabályozást fedezett fel.