Csak akkor másszanak fel, ha le is tudnak jönni, tehát inkább ne!

Pilisborosjenő környékén a Háziréti-horgásztótól induljanak el, nézzék meg az Egri csillagok című 1968-as mozifilm díszleteit, de a romokra csak akkor másszanak fel, ha lejönni is tudnak, tehát inkább ne. Arrafelé a Nagy-Kevély lábánál van a Teve-szikla is, érdemes megnézni. Az 534 méteres Nagy-Kevélyt az egyik magyarázat szerint a szerb lakosság nevezete el Kovilynak, ami árvalányhajat jelent. Olyan hegyoldalakat hívtak így, amelyeken ezen a növényen kívül nem igen terem meg más. Egy másik eredettörténet szerint azonban 1355-ben a már török hódoltság után betelepült svábok is Kewel néven emlegették ezt a magaslatot.

A Keszthelyi-hegységben a Gyenesdiás melletti Nagymező hívja önöket. A Varsás-hegyi Festetics-kilátóból nagyon szép panoráma nyílik a Keszthelyi-öbölre. De a Pető-hegyen is van egy torony, amit Berzsenyi Dánielről neveztek el. A Büdöskúti-rét nevével ellentétben nagyon szép, onnan a Vadvíz-árkon keresztül sétálhatnak vissza Nagymezőre.

A Borsod-megyei Szomolyán a kaptárköveket, Somoskőújfaluról pedig a „palóc Olümposznak” becézett Karancsot kereshetik fel. Szarvason a Kőröshegyi Állatpark meglátogatása a javasolt. A Mecsekben a Melegmányi-völgyben, a Nagy-Mély-völgyben és Kantavárnál túrázhatnak. A Kőszegi-hegységben pedig a Kálvária–Óház-tető–Hétforrás-útvonal lehet jó választás.

Bárhová is mennek, öltözzenek fel rendesen. „Többnyire borult, párás, foltokban ködös idő várható, helyenként hószállingózással, ónos szitálással. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet kora délután 0, mínusz 1, késő eset pedig mínusz 2 fok körül valószínű” – tájékoztatott Molnár Anna, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén. Most rendezik meg a Téli Bükköt, a Téi Bakonyt, a Téli Köröst, a Szigetelőt, a Bartina Maratont, a Fázós TOPorgóst, valamint a Pirkadattól-Alkonyatig elnevezésű programot. Ezekről a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján olvashatnak.

