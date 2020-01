Majdnem 200 magyar katona teljesít szolgálatot Irakban. Egy részük egy NATO vezette misszióban, más részük az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalícióban vesz részt – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.

„Természetesen, a feladat jellegéből is adódóan, nem lehet teljes biztonságról beszélni. Erről a katonáink tudnak, ahogyan említettem, így történik a kiképzésük, felkészítésük és ennek tudatában vesznek részt a feladatban” – tette hozzá Benkő Tibor.

A tárcavezető a Honvédelmi Minisztériumból élő, videós kapcsolatban egyeztetett az erbili magyar kontingens vezetőjével és néhány tagjával.

Budapest, 2020. január 9. Benkő Tibor honvédelmi miniszter (k) az iraki magyar kontingens helyzetéről tartott sajtótájékoztatón a Honvédelmi Minisztériumban 2020. január 9-én. Mellette balról Vidoven Árpád, a HM közigazgatási államtitkára, jobbról Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség Parancsnokságának parancsnokhelyettese. MTI/Bruzák Noémi

Farkas Sándor alezredes kifejtette, hogy már a hét elején támadásokra figyelmeztették a koalíciós erőket, amely szerdára virradóra be is következett. Erbill környékén két rakéta csapódott be, amelyikből csak az egyik robbant fel. De

már ezek előtt elrendelték a bunkerriadót, a védőfelszerelés használatát - folyamatosan viselték a repeszálló mellényt és a sisakot -, illetve csak a szükséges mozgásokat engedélyezték.

„Egyetlen egy olyan változás történt, ami a misszió tevékenységét befolyásolja, ez pedig az, hogy a parancsnok megszüntette a kiképzési tevékenységet” – ismételte meg, utalva arra, hogy a magyarok egyik feladata a pesmerga erők kiképzése. Erre egyébként azért került sor, mert a kiképzés Irakon belüli mozgásokat igényel.

A misszióban résztvevő katonák szerdán tudtak beszélni családtagjaikkal. „Semmilyen olyan problémával nem szembesültünk, amire ne tudnánk megfelelően reagálni, illetve olyannal sem, amivel kapcsolatban otthonról ne kapnánk segítséget” – fogalmazott a misszió vezetője Erbilből.

A honvédelmi tárca vezetője elmondta: az iraki kormány kérésére látják el a békefenntartó szolgálatot, és eddig nem jelezték, hogy a külföldi katonáknak el kellene hagyniuk az országot. Benkő Tibor megjegyezte: korábban is volt már példa arra, hogy rendszeresen lőtték bázisaikat.

„Irak, Szíria, Irán, ez

a térség nem arról híres, hogy ott béke és nyugalom lenne.

Az a mostani történések is jól mutatják, hogy egyik napról a másikra milyen konfliktushelyzetek alakulhatnak ki” – fogalmazott, kiemelve: hogy a katonáknak pontosan

az a feladatuk, hogy számítsanak rá, és felkészültek legyenek az esetleges támadásra.

A sajtónyilvános megbeszélés után a miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságát tájékoztatta az Irakban állomásozó magyar katonák helyzetéről.

A parlament tavaly decemberben hosszabbította meg 2021. december 31-éig a Magyar Honvédség részvételét az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletekben Irakban. Magyarország az Egyesült Államok felkérésére 2015-ben csatlakozott a többnemzeti misszióhoz.

Nyitókép: Bruzák Noémi