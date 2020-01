A lombikkezeléshez különböző típusú és mennyiségű gyógyszerekre is szükség van, emlékeztetett Fülöp István, a Róbert Károly Magánkórház meddőségi részlegének vezető szülész-nőgyógyász főorvosa. „A petefészkeket rá kell vennünk arra, hogy abban a ciklusban, amikor a kezelés történik, akkor a szokványos egy tüszőhöz képest sok tüszőt növesszen – magyarázta. – Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, egy úgynevezett petefészek extra stimulációra van szükség, amit bizonyos típusú nemi hormonok adagolása tesz lehetővé.”

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár decemberben beszélt arról, hogy januártól ezek a gyógyszerek és a beavatkozások ingyenessé válnak. Novák Katalin ezt a Kossuth Rádióban is megerősítette. Szerinte „abban kíván segíteni az állam, hogy ha egy párról kiderül, hogy valamilyen szervi probléma áll a hátterében a teherbe esés elmaradásának, akkor egységesen magas színvonalú ellátásban részesülhessenek várakozás nélkül az ország minden pontján, ráadásul ingyenesen – hangsúlyozta Novák Katalin. – Ez az ingyenesség júliustól kiterjed majd azokra a vizsgálatokra is, amelyek a meddőség okainak a feltárására szolgálnak. Ahogyan a gyógyszereknek a körét is bővíteni tervezzük, de a már most 100 százalékra emeljük a meddőség kezeléséhez kapcsolódó, tb-támogatott gyógyszerek tb-támogatását.”

Az ATV riportja viszont most arra hívta föl a figyelmet, hogy a készítmények ára január 1-jével sem változott. Sőt, el is kísértek a gyógyszertárba egy érintettet, aki a szükséges gyógyszermenyiség egy részének beszerzése után több mint 124 ezer forintot fizetett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken közölte: már a Magyar Közlönyben is az jelent meg, hogy csak július 1-jétől lesznek ingyenesek a meddőségkezeléskor szükséges gyógyszerek. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a meddőségi kivizsgálás a férfiak és nők esetében szintén júliustól válik térítésmentessé, januártól pedig a teljesítményvolumenkorlátot törölték el a közfinanszírozott intézményekben. Tavaly év végén hat meddőségi kezeléseket végző magánintézmény került állami fenntartásba.

Az viszont még nem világos, hogy ezen intézkedés nyomán nőni, vagy a teljesítményvolumenkorlát eltörlése miatt valóban csökkenni fognak a várólisták. Fülöp István főorvos szerint

bizonyos kor után egy nőnél minden hónap várakozás számít.

„A pácienseknek körülbelül 50 százaléka 38 év feletti korcsoportba tartozik, amikor a petefészek működése kezd gyengülni. Egyesek viszont 42-43-44 évesek, amely korban már minden egyes hónapnak, negyedévnek jelentősége van” – hangsúlyozta.

A kormány 2017-ben döntött arról, hogy ha egy párnál az első öt tb-finanszírozott lombikeljárás valamelyike sikeres, akkor a következő gyermekek esetében is négy-négy alkalommal támogatja az állam a beavatkozást. A szükséges gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása akkor 90 százalékosra nőtt.

Nyitókép: Pixabay