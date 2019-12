Ingyenes kezelésekkel segítik a gyermekvállalást

Januártól ingyen elérhetőek lesznek a meddőség kezelésében használt gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban.

Azt várjuk, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek - közölte az államtitkár. Szerinte abban kíván segíteni az állam, hogy ha egy párról kiderül, hogy valamilyen szervi probléma akadályozza a gyermekvállalást,

akkor egységesen magas színvonalú ellátásban részesülhessenek várakozás nélkül az ország minden pontján - ingyenesen.

Júliustól a meddőség okait feltáró vizsgálatok is ingyenesek lesznek, és bővíteni tervezik a kormány a meddőség kezelését célzó támogatott gyógyszerek körét is - jelentette be Novák Katalin. Hozzátette, hogy a tb által valamilyen mértékben már jelenleg is támogatott gyógyszerek ingyenesek lesznek. Emellett ma már nemcsak öt támogatott lombik ciklust vehetnek igénybe a gyerekre vágyó párok, további gyermekenként minden gyermeknél négy kezelés finanszírozását vállalja át az állam.

A cukorbetegek életén is könnyítenek

Az államtitkár arról is beszélt, hogy 2020 januárjától emelkedik két, egyes típusú diabétesszel élő betegeket segítő eszköz támogatása is. Az egyik eszköz egy, a legmodernebb technológiát jelentő inzulinpumpa, a másik pedig egy folyamatos cukorszint visszajelzést adó szöveti szenzor, amely képes kommunikálni az inzulinpumpával. Ezek alkalmazása jelentősen megkönnyíti a terápiát és egyszerűsíti a betegek életét. A kormány döntése szerint életkortól függetlenül minden beteg hozzáférhet ezekhez az eszközökhöz januártól, az életkor csak a támogatás mértékét befolyásolja.

Hangsúlyozta azt is, hogy mostantól

az egyes típusú diabétesszel diagnosztizált gyerekek szülei is igénybe vehetik az otthongondozási és ápolási támogatásokat, mivel ennek megfelelően alakították át a szabályozást.

Az is fontos könnyebbség lesz a diabéteszes gyerekek életében, nevelésében, hogy jövőre a közétkeztetésben is megkaphatják azokat az élelmiszereket, amit fogyaszthatnak.

