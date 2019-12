Két utasa halálát okozta a bedrogozott sofőr – képek

A vádirati tényállás szerint a győri illetőségű 28 éves férfi a cselekmény napjának reggelén két utasával haladt az M1 autópályán Budapest felől Hegyeshalom irányába. A 110. kilométerszelvény közelében a gépkocsi utolért egy kisteherautót, ami 80-88 kilométer per órás sebességgel haladt. A vádlott azonban figyelmetlen volt, nem vett fel követési távolságot. A vészhelyzetet észlelve változatlan sebességgel, balra kormányzással próbálta az ütközést elkerülni, ennek ellenére az autó jobb eleje közel párhuzamos helyzetben nekiütközött a kisteherautó bal hátsó részének.

A kisteherautó az ütközéstől a jobb oldali szalagkorlátnak ütközött, majd az oldalára borulva megállt. A vádlott által vezetett jármű jobb oldali A és B oszlopai elnyíródtak, a tetőlemez hátrahajlott, miközben az autó többször nekiütközött a jobb oldali szalagkorlátnak, ahonnan a másik oldali szalagkorlátnak lökődött, majd a belső forgalmi sávban állt meg.

A járműben utazó két utas a helyszínen életét vesztette. A kisteherautó vezetője és a vádlott is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el – olvasható az ügyészség honlapján.

A közel két másodperces cselekvési késedelem és a követési távolság meg nem tartása mellett

a vádlott terhére róható a kábítószer által befolyásolt, és az engedély nélküli vezetés is.

A terheltet ugyanis korábban halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt három év szabadságvesztésre ítélték és öt évre eltiltották a közúti járművek vezetésétől. Utánképzési kötelezettségének azonban nem tett eleget, mégis, eltiltás hatálya alatti vezetés és engedély nélküli vezetés szabálysértések miatt jelen cselekmény előtt is háromszor, és azt követően is két alkalommal is eljártak vele szemben.

A vádlott terhére rótt, visszaesőként megvalósított halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntette két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

