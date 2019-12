Titkos adatokat követelnek a könyvkiadóktól

Sok szempontból aggályosnak, néhol törvénybe, bizonyos elemeiben alaptörvénybe ütközőnek, máshol pedig üzletititok-sértőnek vagy éppen feleslegesnek tartja Gál Katalin azt kormányrendeletet, amely új adatszolgáltatási terheket ró a kiadókra. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint a szakma számára csak a napokban derült ki, hogy az augusztusban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet milyen új előírásokat tartalmaz a köteles példányokról.

"Olyan adatoknak kérnek, amit eddig nem, az Országos Széchenyi Könyvtárnak nincs is rájuk szüksége"

– mondta Gál Katalin. Január elsejétől minden kiadónak kötelező lenne megadnia, hogy a kötetek milyen példányszámban jelentek meg, tájékoztatniuk kellene a köteles példányokat kezelő Országos Széchenyi Könyvtárat az írók, jogtulajdonosok személyes adatairól, elérhetőségéről, illetve arról is, mikor járnak le a kiadókhoz, illetve műveikhez kapcsolódó szerződések.

Gál Katalin szerint ezen információk megadása azért is aggályos, mert úgy kerülnének üzleti titkok az államhoz, hogy az egyes vállalatain keresztül maga is versenytársa a magánkiadóknak. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke azt mondta, a rendelet szövege pontatlanságokat is tartalmaz.

"Sok a zavarosság, sok a dilettantizmus, és nagy a bizalmatlanság. Sok az olyan adatszolgáltatási igény, amit a most érvényben lévő szerzői jogi törvény és az alaptörvény alapján nem lehetne bekérni a kiadóktól" – állította Gál Katalin.

Kifogásolják azt is, hogy rendelkezésre kellene bocsátani a kiadványok úgynevezett nyomdai pdf-verzióját, ráadásul szerkeszthető formában. Mint Gál Katalin azt mondta, mivel az OSZK saját munkatársainak bevallása szerint sincs még felkészülve ezen dokumentumok fogadására és kezelésére, attól tartanak, hogy nem feltétlenül lennének ott megfelelő biztonságban.

A könyvszakma aggályai eljutottak a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójához, Demeter Szilárdhoz, aki miniszteri biztosként felügyeli az Országos Széchényi Könyvtárat. Felhívta Gál Katalint, és kedden ülnek tárgyalóasztalhoz, átnézik, hogy van-e valóban olyan adat, amelynek szolgáltatása törvénybe ütközik.

Az OKSZ egy újságcikkre reagálva részletesen válaszolt közleményében az egyesülés elnökének aggályaira. Gál Katalin szerint azonban egyik felvetésükre sem kaptak megnyugtató választ.

