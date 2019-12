A szakképzésről, nagyszülői gyedről és a fegyelmi szabályokat megsértő parlamenti képviselők szigorúbb büntetéséről is szavazott a parlament - napinfó

Januártól vehető igénybe a nagyszülői gyed, miután az Országgyűlés megszavazta a családvédelmi akcióterv újabb elemét. Az Országgyűlés döntött arról is, hogy szigorúbban büntethetők a fegyelmi szabályokat megsértő parlamenti képviselők, valamint változtak a frakciókra vonatkozó szabályok. A parlament megszavazta azt is, hogy a következő tanévtől átalakul a szakképzés intézményi szerkezete. Továbbá arról is döntöttek a képviselők, hogy megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok jövő tavasszal. egyben egyszerűsödnek a közigazgatási eljárások. Januártól létrejön a Nemzeti Filmintézet. Az új szervezet egyaránt támogatja majd a televízióba és a moziba szánt filmeket. Az Országgyűlés emellett meghosszabbította az Iszlám Állam elleni magyar katonai szerepvállalást és döntött arról, hogy a honvédség lép fel a kibertérből érkező fenyegetésekkel szemben. (Összefoglaló ITT.)

Megválasztotta az Országgyűlés az Országos Bírósági Hivatal új elnökét és a médiahatóság új tagjait. Senyei György Barna 9 évre lett az OBH elnöke, miután elődjét, Handó Tündét alkotmánybíróvá választották. Az ellenzék nem szavazta meg a jelölteket, mert fideszes pártkatonáknak tekinti őket.

A visszajelzések évének nevezte 2019-et a legfőbb bírói fórum félévértékelő tájékoztatóján a testület elnöke. Darák Péter hangsúlyozta: a bírák érdekeltek abban, hogy a Kúria alkotmányjogi helyzete megerősödjön.

Bizonyos erők meg akarják büntetni azokat az országokat, amelyek nemet mondanak az európai fősodor hangoztatott álláspontjára - jelentette ki az igazságügyi miniszter a magyar jogállamiság helyzetével foglalkozó európai uniós tanácsi meghallgatás után. Varga Judit úgy vélte: a meghallgatás egy kívülről irányított kérdésekből álló eljárás volt, a magyar delegáció minden kérdésre kimerítő válaszokat adott.

Kamerákkal felszerelt civil autókkal ellenőrzi a budapesti forgalmat a rendőrség karácsonyig. Az akció célja, hogy megfékezzék a szabálytalanul, erőszakosan közlekedő autósokat.

A finn parlament jóváhagyta a világ legfiatalabb miniszterelnökének kinevezését. A 34 éves szociáldemokrata Sanna Marin eddig közlekedési és hírközlési miniszter volt az ötpárti koalíciós kormányban.

Hivatali visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják az amerikai elnököt. A demokrata többségű képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke és a hírszerzési bizottság vezetője közösen jelentette be, hogy a két vádpontról a képviselők a héten szavaznak a Donald Trump alkotmányos felelősségre vonását célzó eljárásban. Az amerikai elnök a Twitteren azt írta, semmi rosszat nem tett.

Meghalt Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője. A svéd duó tagja 61 éves volt, 17 éve küzdött rákos betegséggel, 2002-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála. A zenekar a 90-es években olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Listen to Your Heart, a Look, vagy a Joyride.