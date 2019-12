Meghalt a Roxette énekesnője

A Roxette svéd duó tagjáról 2002-ben derült ki, hogy agydaganata van.

Közleményében a család úgy fogalmaz: "mély szomorúsággal kell közölnünk, hogy az egyik legnagyobb és legszeretettebb művész elment. Marie Fredriksson december 9-én reggel halt meg korábbi betegségének következményeként".

Az énekesnőt férje és két gyermeke gyászolja. A Roxette többször is adott koncertet Budapesten, legutóbb 2015-ben.

