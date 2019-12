Átadták a Rácz Tanár Úr Életműdíjat

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított díj célja, hogy elismerje a természettudományos oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok munkáját, és

egyben felhívja a figyelmet a természettudományos oktatás fontosságára.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az ország bármely iskolájában tanító vagy korábban ott tevékenykedő pedagógus megkaphatja.

Az idén elismerésben részesült matematikából Bíró Bálint, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanára és Kovács Csongorné, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára.

Fizikából Győri István, a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola) és Horváthné Fazekas Erika, a szegedi SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája tanára kapta a díjat. Kémiából Mostbacher Éva, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma és Martonné Ruzsa Valéria, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanára részesült az elismerésben.

Biológiából Kardon Ferenc, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és Székely Andrásné, a szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola tanára lett díjazott.

Az elmúlt közel két évtizedben összesen 144 olyan, az 5-12. évfolyamos diákoknak matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanár kapta meg az életműdíjat, akik maradandót alkottak tantárgyaik népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén. A fejenként 1,5 millió forinttal járó elismerésre - amelyet minden évben a fenti szakterületről két-két pedagógus kap meg - kollégáik jelölhetik a tanárokat, a nyertesek személyéről pedig a három alapító vállalat által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma dönt.

"A mai tudásalapú társadalomban kiemelten fontos, hogy a jövő generációi megfelelő tudást kapjanak, ennek pedig fontos eleme, hogy elismerjük a diákjaikért és a tudományok népszerűsítéséért fáradhatatlanul dolgozó pedagógusokat" - értékelt Kroó Norbert professzor, akadémikus, az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke.

„Elkötelezett tanárokat tudtunk díjazni most is, és jó érzés, hogy ebben a Richter is részt tud venni. A természettudomány megbecsülését így próbáljuk erősíteni” - mondta Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke.

Úgy vélekedett, elkötelezettségre és szeretetre van szükség a tanároktól, a tanítványok és a tárgy iránt is. Bízik benne, hogy lesznek a jövőben is a díjra érdemes tanárok.

Nyitókép: pixabay