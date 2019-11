A Richter megismételheti a dollármilliárdos bevételt hozó készítménye sikerét

A Richter Gedeon Nyrt. dollárban elért bevétele az utóbbi években a többszörösére nőtt, és ez nagyban köszönhető egyetlen gyógyszer nemzetközi sikerének, mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a társaság vezérigazgatója.

"Blockbuster alatt értik azt, ami milliárdos forgalmat tud elérni dollárban – magyarázta Orbán Gábor. – Ma már egyre kevesebb a blockbuster, hiszen az látható, hogy egy-egy terápiás területen két és félszer annyi eredeti molekula van, mint volt 10-15-20 évvel ezelőtt. Tehát érthető, hogy egy adott nagyságú piacon több szereplő, több vegyület, több gyógyszer versenyez ugyanazért az egészségügyi kasszáért, egészségügyi költésért. A blockbusterek kora lejárt, szokták mondani."

A Cariprazine-t viszont most már nevezhetjük blockbusternek,

tette hozzá Orbán Gábor. "Onnantól kezdve, hogy az elemzői konszenzus a Bloombergen most már azt jelzi a jövő évre vonatkozóan - nem tudom, hogy így lesz-e, de jelenleg a piaci várakozás ez -, hogy az 1 milliárd dollárt meg fogja haladni a Cariprazine árbevétele az amerikai partnerünknél."

Néhány év múlva a gyógyszer visszahozhatja a fejlesztés költségeit úgy is, hogy a bevétel egy jelentős részét visszaforgatja, jegyezte meg a vállalat igazgatója. "Hiszen az engedélyeztetés utáni vizsgálatoknak is komoly költsége van, a piacon tartásnak is megvan egy költsége. És fejlesztjük tovább a molekulát, mert a major depresszió kiegészítéseként is szeretnénk ezt a terméket alkalmazhatóvá tenni. Ez még néhány év klinikai fejlesztés, aminek ugyanúgy van költsége" – ismertette a szakember.

Orbán Gábor szerint megáll a Cariprazine és a Rubik-kocka közötti hasonlat: "A Rubik-kocka nem tudom, hogy valaha elérte-e éves szinten az 1 milliárdnál nagyobb forgalmat dollárban, de tény és való, hogy szimbolikusan a kettő jól párhuzamba állítható.

Ami a Rubik-kocka a kreatív játékok piacán, talán az a Cariprazine a gyógyszerek piacán"

– fogalmazott.

A Richter Gedeon vezérigazgatója elárulta, nemrég kapták meg egy rangos német kiadó különdíját, amit a szakértők a gyógyszerkutatók Nobel-díjának tartanak. Ez talán kifejezi, hogy ez a gyógyszer mekkora nemzetközi tudományos és üzleti siker, fogalmazott Orbán Gábor.

Áttörés várható

Az InfoRádió Aréna című műsorában az is elhangozott, hogy a gyógyszergyár megismételheti a saját fejlesztésű Cariprazine hatóanyag világsikerét. A bipoláris depresszió és skizofrénia kezelésére alkalmas gyógyszert már az Egyesült Államokban, Kanadában, Európában, Ázsia több országában és Ausztráliában is forgalmazhatják.

Orbán Gábor kiemelte,

jelenleg három irányban, a nőgyógyászat, a biotechnológia és a központi idegrendszeri betegségek terén fejlesztik a termékékeiket, és utóbbi esetében várnak áttörést.

"Ez utóbbi az, ami eredeti kutatás. Abban az értelemben, hogy egy Cariprazine utáni új molekulának a lehetőségét hordozza, amiből akár milliárdos forgalom is előállhat" – magyarázta.

Olyan neuropszichiátriai betegségek tüneteinek kezelésére keresik a megoldást, amilyenekre jelenleg nem létezik gyógyszer – tette hozzá Orbán Gábor. Három tünetcsoportra: a hallucinációkkal, a mentális képességek romlásával, valamint motiváció- és életkedvvesztéssel járó panaszokra próbálnak kezelést találni – hangsúlyozta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

"Az említett tünetek nagyon sokféle betegségben vagy betegségcsoportban fedezhetők fel, amelyek gyakran tüneteikben nagyon jelentősen átfednek egymással. Mi azt mondjuk, hogy azon betegségek egy részének próbáljuk az ellenszerét megtalálni, amelyeket ezek a tünetek jellemzik" – fogalmazott.

Orbán Gábor arról is beszélt, hogy

a biotechnológiai fejlesztések is egyre fontosabb szerepet játszanak a Richter életében.

A gyár augusztusban hozta forgalomba az első, úgynevezett bioszimiláris gyógyszerét, azaz egy biotechnológiai eredetű készítmény saját fejlesztésű másolatát. A csontritkulás elleni terméket Európa több országában és Japánban is forgalmazzák.

"A bioszimilárisok térnyerésének a hajtóereje az lehet és lesz, hogy a biologikumok rettentő drágák. És, amikor a szabadalmuk lejár, nagyon nagy igény van a biztosítók, a fizetők részéről, hogy olcsóbb alternatívákat találjanak – mutatott rá. – Ekkor jönnek azok a gyártók, például a Richter, akik elő tudják állítani olcsóbban ugyanazt a minőséget, mint az eredeti gyártó."

A vezérigazgató azt is kiemelte: a Richter – a hozzáadott érték tekintetében – jelentős szerepet játszik a magyar nemzetgazdaságban, a Cariprazine után szedett százmillió dolláros nagyságrendű jogdíj pedig kiemelten fontos a külkereskedelmi mérlegben.

