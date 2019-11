Gulyás Gergely: ha megvalósítható és szakmailag indokolható, támogatni fogjuk, hogy az épület tetején le tudjon szállni a mentőhelikopter. A kormány kész minden jó ügyet támogatni, de felhívom rá a figyelmet, hogy ez is csak azt igazolja, hogy szükség van a dél-budai szuperkórházra, nem szállhat le a belvárosban helikopter. Ezzel kapcsolatban az ellenzők véleménye önellentmondásban van.

Gulyás Gergely: a ferencvárosi kézilabdacsarnok ügyét a Momentum támogatja. A népszavazásnak nincs nagyon értelme, mert ebben a kérdésben most dönteni kell. Ha erről november végéig nem születik döntés, akkor az atlétikai vb-t most nem lehet megrendezni. Egy 44 hektáros zöldterület jönne létre és egy 15 ezres, bővíthető stadion. (Ismert, Fekete-Győr András Momentum-elnök az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a népszavazási kezdeményezésről..)

2019.11.21. 10:55

A parlamentben 24 órája folyik a vita, így tiltakoznak az ellen, hogy drákói szigort akar bevezetni a kormányoldal. Obstrukció-e ez?

Gulyás Gergely: 24 órán keresztül az ellenzék képviselői újat mondani nem tudnak. Csak az lesz büntethető, ami eddig is az volt. Ami egy munkahelyen nem engedhető meg, az a magyar Országgyűlésben sem engedhető meg. A parlamenti kitiltás Angliában akár egy éves is lehet, a mostani javaslat szerint ezzel szemben 60 nap. Ami most történik, az tűréshatáron belüli.