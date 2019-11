Tizennégy javaslattal rántanák ki a vasutat a kritikus helyzetből

Új típusú hároméves bérmegállapodást, munkaidő-csökkentést, 3 millió forintos hűségpénzt, a kedvezményes nyugdíjba vonulás új rendszerét, valamint értékesebb cafetériát is követel közleménye szerint a Vasutasok Szakszervezete.

"Változatlanul mélyponton a vasút, továbbra is kritikus a létszámhiány, a MÁV munkaerő-toborzó erőfeszítései egyelőre nem sok eredménnyel jártak. , miközben a szakszervezetek egyre sürgetik a megoldást. Éppen ezért kapóra jött és nagyon időszerű is volt a MÁV-csoport vezetőinek felkérése: a munkavállalók képviselői tegyenek javaslatot a kritikus helyzet megoldására. A Vasutasok Szakszervezete leporolta, frissítette régi követelésrendszerét, amelyet ezúttal 14 pontba foglalt össze. A VSZ-nél úgy vélik, javaslatukkal ki lehet rántani a vasutat a mélypontról, sőt színvonalasabbá is tehetnék a szolgáltatást" – ismertette a követeléscsomag lényegét Meleg János.

A szakszervezet a regionális gondok enyhítésére bevezetné a hazánkban még kevéssé általános áttelepülési programot, amelyhez jó minőségű vállalati lakások, színvonalas munkásszállók vagy minőségi bérelt lakások kellenek. A 14 pontos csomagban az érdekvédők a menetkedvezményi problémák rendezését is sürgetik.

A napi munkaidő csökkentése fontos pontja az összeállításnak – hívja fel a figyelmet az elnök. Ehhez a Munka törvénykönyvét is módosítani kell, ezért a VSZ-nél elvárják, hogy a változtatás érdekében a munkáltató is járjon közbe a tulajdonosnál – szögezi le Meleg János. Szerinte azonban elengedhetetlen a munkakörülmények javítása is, hiszen az tarthatatlan, hogy számtalan helyen nincs kulturált tisztálkodási lehetőség, s még „pottyantós” WC-ből is van jócskán a vasút területén.

A követeléscsomag része a megszüntetett korkedvezmény- és korengedmény-rendszer újragondolása, szerepel a követelések között a képzési reform, az átlátható tarifarendszer, a vasútszakmai minimálbér, a "tisztességes" bérpótlék, valamint a 3 millió forintos hűségpénz-rendszer bevezetése is.

A VSZ a szakszervezetek közül talán elsőként követel értékesebb cafeteriát, s nem utolsó sorban az eddigitől eltérő felépítésű hároméves bérmegállapodást, valamint az egészségmegőrző program bővítését.

Nyitókép: Pixabay