Mozgóurnázás urna nélkül és más furcsaságok miatt szavaz újra 30 ezer ember

Nem kevesebb mint tíz település még nincs túl az október 13-ai önkormányzati választások okozta megpróbáltatásokon, különböző okokból és a jogorvoslati eljárások lezárultával új választást kellett kiírni ezeken a helyeken a Nemzeti Választási Iroda hétfőn közzétett összesítése szerint, az új voksolások majdnem mindegyikére pedig ezen a vasárnapon kerül sor - a Fejér megyei Sárkeresztúr már letudta a maga kötelezettségeit egy hete. Technikailag persze minden ugyanúgy történik majd, mint ahogy október 13-án történt vagy történnie kellett volna. Lássuk!

Komló - a Baranya megyei település 5. számú egyéni választókerület 13. szavazókörében a polgármester- és a képviselő-választást kell megismételni. Az október 13-i szavazás jogszabálysértő volt. A bíróság indoklása szerint a választás napján

egy 10-12 fős társaság tagjai jelentős számú választópolgárt kísértek a szavazóhelyiséghez, bementek velük oda,

illetve a szavazólap kitöltésének idejére a szavazófülkébe is, és ezt a szavazatszámláló bizottság nem akadályozta meg.

Pettend - a polgármester-választás mellett az egyéni listás szavazást és a települési nemzetiségi voksolást ismétlik meg itt.

A választási névjegyzék készítésekor a választópolgárok száma 103, míg a névjegyzék zárásakor 211 volt,

s az újonnan bejelentkezők szavazatai befolyásolták a választási eredményeket. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy sérti a választási eljárás tisztaságáról és a jóhiszemű, rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveket.

Nyésta - Borsod-Abaúj-Zemplénben polgármester-választást és egyéni listás szavazást tartanak.

Jászberény - Jász-Nagykun-Szolnok megye városában a polgármester-választást kell megismételni mind a 21 szavazókörben. Az október 13-án induló mind a négy polgármesterjelölt ismétel. A polgármesteri tisztségért indul Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület), Dobrosi Péter (Mi Hazánk), Magyar Levente (független) és Szabó Tamás (Fidesz-KDNP), aki 2010 óta vezeti a Jász-Nagykun-Szolnok megyei települést. Jászberényben mintegy 21 500 ember szerepel a választói névjegyzékben. A választás megismétlésére azért van szükség, mert Szabó Tamás fellebbezést nyújtott be; olyan súlyos jogsértések történtek, amelyek a választópolgárok akaratát és a választás eredményét is befolyásolhatták. E döntés ellen hiába fellebbezett már Szabó Tamás és Budai Lóránt is.

Kisberény - ez a település a Balatontól délre található, a polgármester- és az egyéni listás választást kell újra megtartani. A községben csaknem megduplázódott a helyi lakcímmel rendelkező választásra jogosultak száma a szavazás előtti hetekben.

Tarany - az 1-es számú szavazókörben a polgármester-választást tartanak. Taranyban

mozgóurna nélkül bonyolítottak le mozgóurnás szavazást, és egy olyan ember is szavazott, akinek nem volt választójoga.

A területi választási bizottság ezért megsemmisítette az 1-es szavazókör polgármester-választási eljárását.

Lengyeltóti - nemzetiségi szavazásra kerül sor a településen.

Szekszárd - a 2-es és a 8-as egyéni választókerületben kell megismételni négy szavazókörből háromban a képviselő-választás szavazását. Csötönyi László és Faragó Zsolt, az Éljen Szekszárd (ÉSZ) Egyesület képviselőjelöltjei, valamint Sárközi János József független jelölt többször megjelent a szavazókörökben, amelyeknek a névjegyzékében nem szerepeltek. A törvény meghatározza, hogy kik tartózkodhatnak a szavazóhelyiségben - a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselői, nemzetközi megfigyelő, a választópolgár és segítője -, míg másoknak ez tiltott terület.

Litér - a Veszprémhez közeli település 1-es számú szavazókörében a polgármester-választást ismétlik meg. A szavazatok újraszámlálásakor kiderült, hogy a szavazókörben átadott voksokból hat szavazólap hiányzik, így nem eldönthető a választás eredménye. A polgármesteri posztért Varga Mihály (független) és Szedlák Attila (Fidesz-KDNP) indult az októberi önkormányzati választáson, amelyet az elsődleges adatok alapján Varga Mihály

két szavazattal

megnyert.

Várfölde - polgármester-választás és egyéni listás szavazás is lesz.

Szeptember 1-jén még csak 157 szavazópolgár szerepelt a nyilvántartásban, október 13-ára pedig 239-re növekedett a számuk.

A Pécsi Ítélőtábla végzése szerint a szavazópolgárok létszámának több mint ötvenszázalékos emelkedése, a polgármester- és a képviselőjelöltek közötti alacsony szavazatkülönbség a nagyon magas részvételi aránnyal együtt megalapozza a jogsértés gyanúját.

A megismételt helyi önkormányzati választásban 30 125, a nemzetiségi választásban pedig 320 választópolgár érintett, ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik október 13-án a szavazólapon szerepeltek, kivéve ott, ahol visszalépés volt, azokat ugyanis "lehúzzák" a szavazólapokról.

A választási névjegyzékekben is ugyanazok szerepelnek, kiegészülve azokkal, akik november 10-ig válnak nagykorúvá. Akik azóta költöztek "papíron" az adott településre, nincsenek a névjegyzékben.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd