A Kaposvári Egyetem is lép az emberszabásúak védelmében

A program lényege, hogy a használaton kívüli régi mobiltelefonokat összegyűjtik, védve ezáltal a gorillák és a csimpánzok élőhelyeit. Tudniillik, a készülékek előállításához szükséges érceket ezen és más lények élőhelyén bányásszák Afrikában. Az akció kitalálói bíznak abban, hogy a visszagyűjtött telefonok újrahasznosításával mérséklődhet a bányászat is.

A Sonline.hu megjegyzi, a megyében három városban, így Miklósiban, Marcaliban és Kaposváron van lehetőség a készülékek leadására. Mint arról az Infostart is beszámolt, korábban már a Fővárosi Állat- és Növénykert Alapítványa is csatlakozott a Jane Goodall Intézet kezdeményezéséhez, sőt, telefon-visszagyűjtő versenyt is hirdettek.

