Több tízezer magyar adatait lopták el

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet informatikai rendszere elleni támadás közben azokat a betegeket érhette a legsúlyosabb sérelem, akiknek a mellékhatás-jelentő rendszer érintettségével kerülhettek ki adatai - írta a Népszava.

Az incidensről maga a hivatal számolt be közleményében. Eszerint október elsején feltörték a szerverüket és arról személyes adatokat, jelszavakat, egészségügyi információkat tulajdoníthattak el. Közöltek egy listát is az érintett adatok fajtáiról, illetve mennyiségéről. Eszerint a támadásnak több ezer érintettje lehet a patika adatbázisban, ahonnan kikerülhetett gyógyszerészek neve, születési helye, ideje és a lakcíme. Kikerült a hírlevélre feliratkozók mintegy közel negyvenezernyi adata is (nevek, címek, mobilszámok), továbbá szerepelnek a veszteséglistán a tisztifőgyógyszerészek email-jelszavai is. A hacker(ek) hozzáférhettek a mellékhatás-bejelentő rendszerhez is, ahol betegek kórtörténetei, kezelési adatai és közelebbről meg nem határozott „feltöltött dokumentumok” voltak elérhetők.

Az ellopott adatokkal a tolvaj(ok) mások nevében regisztrálhatnak különböző honlapokra, álprofilt hozhatnak létre, mások nevében posztolhatnak, de az áldozatok akár levélszemétküldő listákra is felkerülhetnek. Sőt, a betegadatok kikerülhetnek az internetre - ezek a leggyakoribb károk, amelyet akár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) pénteken nyilvánosságra hozott adatlopása okozhat – tudta meg a lap egy etikus hackertől.

Nyitókép: akindo