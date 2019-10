Sokan rosszul tudnak egy fontos szabályt, és ennek érezhető is a hatása

Rácz András elmondta, hogy a szálló por miatt

a hétvégén is több városban volt rossz a levegő minősége.

Ismertetése szerint a témában tavaly végzett közvélemény-kutatásból az derült ki: az emberek úgy vélik, hogy a szálló por (PM10 és PM2,5) nagyrészt az iparból és a közlekedésből származik. Pedig ezek valójában csak 25 százalékban "felelnek" a légszennyezettségért, mert nagyobb részt a lakosság okozza a szennyezést. A válaszadók 14 százaléka "bevallotta", hogy hulladékkal is tüzel, miközben azt jogszabály is tiltja.

A közvélemény-kutatásból az is kiviláglott, hogy az emberek mintegy 25 százaléka szerint a légszennyezettség a legnagyobb környezetvédelmi probléma. A válaszadók úgy értékeltek, a kormánynak figyelemfelhívással, központi kormányzati tájékoztatással kell tennie a helyzet javítása érdekében - közölte az államtitkár.

Ezért is indították el a "Fűts okosan!" kampányt, amelynek célja a légszennyezettség csökkentése, valamint a fűtési költségek csökkentése. A www.futsokosan.hu oldalon egyebek mellett a helyes lakossági tüzelési módokról lehet tájékozódni.

Az államtitkár példaként említette a háztartási és a kerti hulladék égetésének tilalmát, de azt is elmondta, hogy farostlemezzel, laminált lapokkal sem szabad tüzelni. A szénnel tüzelők figyelmét pedig arra hívta fel: kerüljék a lignittel való fűtést, az ugyanis különösen veszélyes lehet az egészségre.

A kampányban országszerte szórólapokat is osztanak, abban az Országos Polgárőr Szövetség van segítségükre.

Rácz András azt is elmondta, hogy a levegő minőségének ellenőrzése infrastrukturálisan biztosított. Az Országos Légszennyezettségi Hálózat harminckét városban, 54 automata mérőállomáson méri a levegő minőségét. Ezen felül 138 manuális mérőponttal és 12 mobil mérőautóval végeznek méréseket. Ezen eredmények megtalálhatók a www.levegominoseg.hu oldalon - közölte az államtitkár.

Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke hozzátette: hamarosan két újabb automata mérőállomással bővítik a hálózatukat. Emellett 2020-tól további fejlesztések várhatók, amelyek nyomán még pontosabban meg tudják mondani, milyen légszennyező anyagok találhatók a levegőben.

Azt is kiemelte, hogy a légszennyezettség nagyban függ az időjárási viszonyoktól is. Most például, mivel meleg van, kevesebben fűtenek - jegyezte meg.

Azt mondta, bár vannak települések, ahol még mindig többször meghaladja a határértéket a légszennyezettség, mind a PM10, mind a PM2,5 országos, éves átlaga csökkenő tendenciát mutat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatóriumánál tartott eseményen mobil mérőautó segítségével mutatták be a levegő minőségének vizsgálatát és a mérési eredményeket.

