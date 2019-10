Minden reggel egy kiskanál méz már megoldaná a problémát

Legyen minden nap mézes nap! szlogennel indított mézkampányt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, amellyel a magyar emberekben szeretnék tudatosítani, hogy a napi mézfogyasztás miért szükséges, elsősorban saját egészségük érdekében – magyarázta Bross Péter az InfoRádiónak nyilatkozva. Hiszen, hogyha minden napot úgy indítanánk, hogy

egy teáskanál mézet éhgyomorra

elfogyasztanánk, az már rövid időn belül éreztetné pozitív hatását, tette hozzá az egyesület elnöke.

De azt is tudatosítani kívánják, hogy a napi mézfogyasztással árbevételt teremtenek egy magyar méhésznek, aki ezáltal tudja folytatni ezt az ősi mesterséget. Ami pedig azért fontos – hangsúlyozta a szakember –, mert minden harmadik falat étel, amelyet elfogyasztunk, illetve a globális élelmiszeripar több mint 70 százaléka a méhek beporzómunkájától függ, tehát a magyar mézfogyasztás emelése egy körfolyamatnak a része – tette hozzá.

A kampány időzítése pedig a méz immunerősítő hatásával van összefüggésben, erősítette meg a méhészeti egyesület elnöke, hiszen hagyományosan akkor kezd mézet fogyasztani a magyar ember, amikor jön a náthás, influenzás, hűvösebb időszak.

Bross Péter arra is kitért, hogy méz nagyhatalomnak kiáltották ki Magyarországot, miután közel 30 ezer tonna mézet termelünk évente, de ez tízmillió emberrel számolva nem is olyan sok, hiszen, ahogyan korábban is említette,

ha minden nap elfogyasztanánk 10 gramm mézet, akkor már importőrökké válnánk

vagyis a megtermelt mennyiséget elméletileg könnyen el lehetne adni idehaza, és nem lenne gondja a 20 ezer méhész megélhetésével, mellékjövedelmével. Ahogyan nem lenne gond a méhes megporzással is, de ehhez, mint fogalmazott, az embereket fel kell rázni, hiszen hagyományosan, annak ellenére, hogy Magyarország méhészeti nagyhatalom – ismételte meg –

sajnos a gasztronómiában, az étkezési kultúrában a méz nem szerepel.

