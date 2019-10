Kósa Lajos már időközi választásról beszél Győr kapcsán

Az önkormányzati választás kampányában jelent meg az interneten az a videó, amelyen többek között Borkai Zsolt látható egy adriai luxushajón prostituáltakkal. Később további információk is napvilágra kerültek, amelyek a társaság egyik ügyvéd tagjának Győr városához köthető milliárdos üzleteiről szóltak. Mindezek ellenére Borkai Zsolt október 13-án ismét elnyerte a polgármesteri tisztséget, de nem sokkal később Budapesten a Fidesz vezetőivel találkozott.

"Úgy gondolom, hogy nem kell, hogy morális hátrányt hozzon a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek, ezért az elkövetkezendő időszakban kilépve a Fideszből, független polgármesterként fogom folytatni a tevékenységemet, együtt, közösen a győriekkel. És természetesen együtt, közösen a Fidesz–KDNP-frakcióval" – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján a politikus.

Borkai Zsolt jelezte: független polgármesterként ki akarja tölteni az 5 éves polgármesteri mandátumát. Nem így látja azonban a Fidesz alelnöke.

Kósa Lajos a Hír TV egyik műsorában azt mondta: akármilyen jó is egy politikai teljesítmény, egyik oldalon sem fér bele olyan, ami a videón látható. "Győrben is lesz még ennek még szerintem konzekvenciája, mert az egy megfontolandó kérdés, hogy akarja-e egy polgármester olyan helyzetbe hozni saját városát, amilyenbe most Győr került – fogalmazott. – Szerintem ez nem helyes. Tehát, az a helyzet, hogy egy tisztességes választás, egyelő feltételekkel sokkal jobbat tenne Győrnek és neki is, mint bármilyen halogató magatartás."

Kósa Lajos hozzátette:

ugyanígy kellene eljárni Mohácson is

ahol néhány nappal a választás előtt tragikus hirtelenséggel és körülmények között hunyt el a fideszes elöljáró és polgármesterjelölt, így ellenzéki kihívója nyerte el a tisztséget. Egyébként a Baranya megyei városban kimagaslóan sok, több mint 4 ezer érvénytelen szavazat volt, míg a talpon maradt szocialista jelölt nem egészen 1900 voksot kapott.

