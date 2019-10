Lamperth Mónika lehet Budapest új főjegyzője

A Somogyi Hírlap úgy tudja, Karácsony Gergely megválasztott budapesti főpolgármester Lamperth Mónikát, volt somogyi politikust, korábbi országgyűlési képviselőt, korábbi belügyminisztert, majd önkormányzati és területfejlesztési minisztert, később szociális és munkaügyi minisztert kérte fel Budapest főjegyzőjének.

Lamperth Mónika közösségi oldalán valóban elköszönt a legutóbbi, Budapest XV. kerületi jegyzői hivatalától, s azt is írja, „új kihívások várnak”.

Lamperth Mónika 1981-től Kaposváron a megyei tanács munkatársa, 1991-től a megyei önkormányzat osztályvezetője, majd 1992-től az Alpok-Adria Munkaközösség irodaigazgatója volt. 1990-ben a helyhatósági választásokon a kaposvári szocialisták listavezetője, majd négy évre frakcióvezetője lett. 1994-től országgyűlési képviselő, Kaposvár (Somogy 1. vk.) egyéni képviselője és az MSZP országos elnökségének tagja 1998 óta. A Baloldali Önkormányzati Közösség elnöke is volt 1996 és 2002 között. Belügyminiszteri posztot töltött be 2002-től 2006-ig, 2006. június 9-től 2007. június 25-éig önkormányzati és területfejlesztési miniszter, 2007. június 25-től szociális és munkaügyi miniszter volt 2008. május 5-ig. 2008 nyarától az MSZP pártalapítványa, a Táncsics Mihály Alapítvány kuratóriumának elnöke lett. Az MSZP közjogi kabinetvezetőjeként is dolgozott. Óraadó tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán