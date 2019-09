Átalakulóban vannak a nagyszülői szerepek

A Figyelő Veszélyben a magyar húsipar címmel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnökével közöl interjút. Éder Tamás szerint a köztestület már tapasztalt az elmúlt hetekben olyan, hogy

a Nyugaton beragadt sertéstermékekkel itthon próbálnak akciózni az üzletláncok.

Ez óriási veszélyt hordoz, mert a hazai húsfeldolgozók egyébként is nehéz helyzetben vannak. A kamara mindenesetre szemmel tartja a piacot, és igyekszek csökkenteni a feszültséget. Más szervezetekkel, például a Hússzövetséggel közösen azzal a kéréssel fordult az Agrárminisztériumhoz, hogy sok más uniós ország gyakorlatához hasonlóan a friss, nem előre csomagolt húsok esetén is mindenhol tegye kötelezővé a húsföldrajzi eredetének a féltüntetését.

A HVG Vének tanácsa címmel arról ír, hogy a csökkenő gyereklétszám következtében az unokák értéke is nő. A nagyszülői szerepek átalakulóban vannak, a felmérések szerint a jelentős részük köszöni szépen, de nem kívánnak részt venni a gyereknevelésben. Ez azzal is összefügg, hogy

a mai nagyszülőké afféle szendvicsgeneráció.

Sokan még aktívak, miközben saját gyerekeik és szüleik gondozásának terhei is rájuk hárul. A nagyszülői szerep változása azonban a korszellemtől sem válaszható el. Az emberek nem akarnak olyan gyorsan megöregedni, mint elődeik. A generációs kapcsolatok lazulása azzal is összefügg, hogy a gyerekek önérvényesítő képessége nagyobb mint korábban. Mások lettek a beleszólás tűréshatárai is, a nagyszülőknek jobban meg kell dolgozniuk az unokáik kötődéséért.

Nyitókép: Pexels.com