Elárulta céljait Tarlós István zöldbiztosa

A főpolgármester - Szabó József, a Főkert Zrt. vezérigazgatója tudomása szerint - azért nevezett ki zöldbiztost, hogy "egycsatornássá váljon a kommunikáció", Szabó Józsefnek a vállalat élén eddig is rálátása volt az adott témakörökre is, de mostantól nagyobb kompetenciája lesz abban, hogy a kommunikációban és a szakmai kérdések megválaszolásában is kézbe vegye a fonalat a civilekkel, a zöldekkel és a lakossággal.

Mint az InfoRádióban elmondta,

fő és kiemelt feladata lesz a klímastratégia és a zöldinfrastruktúra koncepciójának megvalósítása.

"Az én szakterületem leginkább az, hogy kialakítjuk a zöldinfrastruktúrát, hogy olyan zöld és élhető várost lehessen megélnünk, ami gyerekeinknek, unokáinknak is átadható. Ez levegőminőségi kérdéseket is átölel, sok zöld telepítésével. Ne felejtsük el, 2016 óta tízezer új fát ültettünk Budapesten, a fák megvédésére pedig külön faápolási programunk van."

A zöld közterületek rekreációs funkciójánál az áll középpontban majd, hogy minden korosztálynak jó legyen - tette hozzá.

Úgy látja, "forrás függvénye", hogy a tervekből mi tud megvalósulni, számos projekt már fut, több közel van, de van olyan is, ami később kerül sorra.

"Minden útfejlesztés, egyéb, más térkialakítási rendszerek, tetőkertek, városi közparkok, zöld folyosók kialakítása a legfontosabb kérdések közé tartozik. 180 ezer növényt ültettünk el az elmúlt időszakban, és rengeteg új, városi koncepcióba illeszkedő környezetvédelmi munka is folyt, mint például a csapadékáteresztő burkolatok létesítése. Olyan ökojátszótereket is építettünk, ahol környezettudatos anyagokat használtunk. A közvilágítási rendszerek egy része napenergiával működik, abban bízom, hogy a partnerek között kumuláló szerepet tudok betölteni" - húzta alá Szabó József.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt