Mráz Ágoston Sámuel: Angela Merkel és Orbán Viktor egyfajta politikai békeszerződést kötött

A Páneurópai Piknik harmincadik évfordulóján Sopronban találkozott egymással Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor magyar kormányfő.

A találkozás tényét értékelve Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője az InfoRádióban elmondta, kötelező programok nincsenek a politikában.

"Ha a politikatörténetre rátekintünk, sokszor maradtak el kötelezőnek vélt programok,

mindenképpen nagy eredmény, hogy itt volt Angela Merkel. Utólag úgy fogunk emlékezni erre a találkozóra, hogy Angela Merkel és Orbán Viktor egyfajta politikai békeszerződést kötöttek egymással"

- fejtegette Mráz Ágoston Sámuel.

Mint felidézte, 2015-ben a migrációs válság kitörésekor nagyon feszült volt kettejük viszonya, illetve a két ország viszonya is, de a mostani találkozó "minden részletében" szerinte "békeszerződés megkötésére utal". Érthető is: Európában vannak most szerinte nagyobb horderejű események, Olaszországban megbukott a kormány, Berlinbe pedig épp most érkezik Boris Johnson miniszterelnök, így Németországban átvették mások a "nehezebb partner" szerepét.

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, a találkozón kerülték az "ideológiai konfliktusokat", nem folyt eszmecsere a Merkel által korábban értelmezhetetlennek nevezett illiberális demokráciáról,

a migrációs krízis témájában pedig a közös pontokat próbálták keresni a felek; a külső EU-s határok védelme és a gond helyben történő orvoslása formájában.

A találkozó hangulatára szerinte nagy befolyással bírt, hogy Orbán Viktor elévülhetetlen érdemeket szerzett a volt Merkel-miniszter, Ursula von der Leyen megválasztásában az Európai Bizottság élére.

"Bár a hála nem politikai kategória, de valamiféle hálát biztos érez a német kancellár"

- vélekedett az elemző.

A gazdasági kijelentéseket értékelve azt mondta, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 0,1 százalékos recesszióba süllyedt a német teljesítmény, de "a sorok között érdemes arra figyelni, hogy a Magyar Honvédség megújítási programjában a német fegyvereknek az eddigieknél is nagyobb szerepe lesz".

