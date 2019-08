Mindig is tudtuk, a kettészakítottság idején is, hogy csak egy Európa van - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából tartott ökumenikus istentiszteleten Sopronban. "Hittünk benne és újraegyesült. Újraegyesült, mert hittünk benne" - fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: ma is ezen múlik minden, és ha hiszünk benne, Kelet és Nyugat egysége fennmarad, és Európa erős, gazdag otthona marad az európaiaknak.

Itt, Sopronban, keletről bontottuk meg a falat, itt nyitottuk meg a német és az európai egyesítés előtti utat - mondta Orbán Viktor. A magyarok a németekhez fűződő kapcsolatukat mindig is különleges viszonynak látták. "Régi dolog ez", régebbi, mint a soproni piknik, és régebbi, mint a 20. századi közös vereségeink - fűzte hozzá.

Sopronba érkezett a német kancellár. Angela Merkel és Orbán Viktor a kétoldalú kapcsolatokról, valamint európai és külpolitikai témákról is tárgyal majd, miután beszédet mondott a soproni evangélikus templomban. Angela Merkel utoljára 2015-ben, a menekültválság idején járt Budapesten.

1989. augusztus 19-én ideiglenesen megnyitották a határt, így több száz Magyarországra menekült keletnémet állampolgárnak sikerült átjutnia Ausztriába. Németország számára kiemelt jelentőségű az esemény, ezt jelzi az is, hogy Angela Merkel látogatása előtt videóüzenetben mondott köszönetet.

„Mindig hálásak leszünk Magyarországnak a német egységért való hozzájárulásához”

– fogalmazott a kancellár.

A soproni evangélikus templomban Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek celebrálta a szertartást. Homíliájában arról beszélt, hogy a vasfüggöny lebontásával és a berlini fal leomlásával a katonai és politikai szembenállás helyébe az ideológiai alapon elválasztott európai népek szabad találkozása léphetett.

Felszólalt Balog Zoltán, a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkésze is, aki köszöntőjében azt emelte ki, hogy Isten nem határtalan, hanem felelősséggel teli szabadsággal ajándékozott meg minket, és hálával emlékezünk azokra, akik harminc évvel ezelőtt és azt követően tettek valamit az európai emberek és nemzetek szabadságáért.

Szigorú biztonsági intézkedések

Angela Merkelt Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta Sopron határában.

A külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter miniszter fogadja a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából érkező Angela Merkel német kancellárt Sopron határában 2019. augusztus 19-én. MTI/KKM/Kovács Márton

Sopronban az evangélikus templom környékét hermetikusan lezárták – jelentette a 24.hu tudósítója a helyszínről. A környező utcákba sem lehet bemenni. A templomot egyetlen egy bejáraton keresztül lehet megközelíteni, az épületbe csak néhány újságírót engednek be, de sem kamerát sem telefont nem vihetnek magukkal.

Fokozott a rendőri jelenlét is a városban, a templomhoz vezető főutakon nagyjából 500 méterenként áll két rendőr, a város felett rendőrségi helikopter köröz.

