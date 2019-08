Különleges akcióval igyekeznek segíteni az egyszülős családokon

Az iskolakezdés mindig egy nagyon érzékeny része minden család életének, véli Nagy Anna. Különösen, amikor elsősként megy iskolába a gyermek, hiszen komoly befektetés, hogy mindene legyen: a táska, a tolltartó, a füzetek, a további szükséges dolgok komoly anyagi terhet jelentenek. Amikor két szülő helyett csak egy van, az sok esetben azt is jelenti, hogy anyagilag is nehezebb helyzetben van a család, mint ahogy egyébként jó néhány más szempontból is, tette hozzá.

Magyarországon körülbelül 300 ezer családból hiányzik az egyik szülő, tehát

félmillió olyan gyermek él, akinek vagy az apukája, vagy az anyukája nem része a mindennapjainak, közülük elsősorban az alsó tagozatosoknak szeretnének segíteni,

hívta fel a figyelmet az Egyszülős Központ vezetője. Hozzátette: az egyszülős családok fele nehéz anyagi helyzetben van, ezért biztos benne, hogy az adományok jó helyre fognak kerülni.

Az Egyszülős Központ és a Bonami közös akciója nem egy egyszerű pénz- vagy tanszergyűjtő akció; igyekeztek egy olyan rendszert elindítani, amiben nem muszáj óriásösszegeket adományozni, magyarázta Nagy Anna. A webáruház oldalán található, a kampányban szereplő termékek vételárát fordítják ugyanis a rászorultakra, vagyis néhány száz forinttól pár ezer forintos összegig lehet adományozni a vásárlással.

A kampány augusztus 1-jén indult, és szeptember 1-jéig tart.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Attila