Darák Péter: a feltételes szabadlábra helyezés nem kötelező, csak egy lehetőség

A bírák hajlamosak arra, hogy azonos ügyeket azonos módon döntsenek el, fogalmazott Darák Péter az InfoRádiónak nyilatkozva. Ha egyes ügyekben a büntetésvégrehajtási bíró elé kerülő feltételes szabadságra bocsátási ügyekben azonos körülményekkel találkoznak, jó magaviselet, megfelelő pártfogói vélemény, sablonos pszichológiai megközelítés, akkor bizony bírói szemmel

nagyon nehéz egymással ellentétes döntéseket megindokolni

azonos körülmények fennállása esetén, hívta fel a figyelmet.

"A bíró ilyenkor hajlamos egyféleképpen dönteni. És, ha maga a törvény is kevéssé részletezi, hogy milyen eltérő körülmények eredményezhetnek eltérő döntést, nem ad elég részletes szabályozást a figyelembe vehető szempontokra, akkor egy ilyen döntési helyzet valóban gyakran vezet sablonos felfogáshoz" – jegyezte meg a legfelsőbb bírói fórum elnöke.

A Kúriának azonban az a felfogása, húzta alá Darák Péter, hogy a feltételes szabadságra bocsátás nem kötelező, hanem csupán lehetőség, magyarán a bírónak joga van akár csupa pozitív körülmény esetén is eltekinteni ettől.

Az elnök megjegyezte, a Kúria épp nemrégiben ismertetett hivatalos lapjában egy olyan alsófokú bírósági döntést, ahol mindenféle pozitív körülmény ellenére eltekintettek a feltétles szabadságra bocsátástól.

Darák Péter kérdésre válaszolva hozzátette, hogy ez természetesen nem kötelező iránymutatás a Kúria részéről, azonban nehéz is előírt direktívát hozni olyan esetben, amikor a bírót a rendelkezésére álló körülmények, bizonyítékok és adatok alapján mérlegelésre jogosítja. "Ez annyira egyedi döntés, maga a büntetéskiszabás is, de a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában hozott döntés is, amiről

nehéz általános értelemben kötelező iránymutatást megfogalmazni"

– fogalmazott, hozzátéve: de a Kúria azt mutatja, hogy lehetséges és követendő a bírói mérlegelésnek a kitágítása.

A Kúria elnöke végezetül egyetértett azzal, hogy a bűncselekmények tárgyi súlya és jellege magában foglalja annak a társadalmi hatását is.

Vizsgálják az óvadék-ügyet

Darák Péter az InfoRádió Aréna című műsorában a Viking Sigyn kapitányának óvadék-ügyéről is beszélt, amit már a Kúria vizsgál. A legfelsőbb bírói fórum elnöke arra is kitért, hogy a törvény szerint az óvadék megállapításakor figyelembe kell venni a bűncselekmény súlyát is, ez a Habelány esetében kivételesen nagy.

