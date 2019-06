Szijjártó Péter: a magyarokat nem lehetett birodalmi alattvalóvá tenni

Azon a helyen tartották a megemlékezést, ahol Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter harminc éve - a határzár felszámolásának részeként - közösen átvágta a szögesdrótot.

A megemlékezés előtt Szijjártó Péter Alexander Schallenberggel megvitatta a két ország együttműködését.

Szijjártó Péter ünnepi beszédében kiemelte: a vasfüggöny börtönként tartotta fogva a magyarokat, de csak idő kérdése volt, hogy "felszínre törjenek azok az erők, amelyek a magyarság létének elemi erejű tulajdonságai, amit erőszakkal sem lehet elvenni. Ilyen a szabadság iránti vágy".

Hozzátette, hogy 1956 küzdelme is megmutatta, a magyar bátor nemzet, nem fél a túlerőtől.

"Hiába volt negyvenévnyi elnyomás, a magyarokat nem lehetett birodalmi alattvalóvá tenni" - fogalmazott. A magyarok - folytatta - nem hagyták magunkat, mert ez egy ezeréves európai és keresztény nemzet és mindig is az marad.

eltűnt az az akadály, amely az eszmék, a gondolatok és az emberek szabad mozgását akadályozta évtizedekig; új Európa született akkor - mondta Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy ma "életerős, fejlődő, büszke" nemzeteket látunk Közép-Európában, amelyek képesek a nemzeti érdekek mentén is együttműködni, az európai gazdasági teljesítményhez és a biztonság megőrzéshez is nagymértékben járulnak hozzá.

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter azt emelte ki, hogy harminc éve a magyar és az osztrák külügyminiszter felismerte történelmi felelősségét. Mint fogalmazott, annak az évnek az egyik üzenete, hogy soha nem feledkezhetünk meg arról, mit köszönhetünk az európai integrációnak, mert ma olyan stabilitásban és jólétben élünk, amit az előttünk élők nem élvezhettek.

Aknák és szögesdrótkerítés

A 260 kilométer hosszú magyar-osztrák határon 1949-től különböző technikai eszközökkel: drótkerítéssel és aknazárral akadályozták meg a magyarok nyugatra szökését. Az aknák ugyanakkor időnként maguktól is felrobbantak, máskor nem léptek működésbe, így 1955-től elkezdték felszedni azokat. Ez tette lehetővé, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után százezrek menekültek át Ausztriába.

A Vasfüggönyt 1957-ben újraépítették. Az egymástól öt méterre húzódó két betonoszlopos szögesdrótkerítés között ezúttal is aknák voltak, ám a hatvanas évek második felében ezeket az aknákat is felszedték, elektronikus jelzőrendszert telepítve helyette. A bontást 1989-ben Rajkánál kezdték meg. Horn Gyula és Alois Mock az egyik utolsó szakaszt vágta át a kamerák előtt. A magyar kormány szeptember 10-én hivatalosan is megnyitotta a magyar-osztrák határt.