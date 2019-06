A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán a siófoki parti ingatlanokat üzemeltető, köztulajdonban lévő cég nyert; két fordulóban félmilliárd forintnyi beruházási pénzből lehet felújítani a strandokat, ezek a munkálatok most folynak.

"Ne kérdezze tőlem senki, miért így időzítették a pályázatot, mert én azt nem tudom. Nyilván

nem szerencsés az, hogy úgy időzítve írnak ki egy pályázatot, hogy strandszezon közepébe nyúlóan kell befejezni a munkálatokat. Ezzel én sem tudok azonosulni"

- fogalmazott az InfoRádióban Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, aki szerint viszont egy több százmillió forintos lehetőséget nem szabad elugrasztani.

Június 30-a lett volna a munkák határideje, Siófokon a városvezető szerint ezt tartani is tudják annak ellenére, hogy a májusi zord időjárás miatt nem tudtak a kívánt ütemben haladni, most kellett "rágyorsítani".

Siófokon egy 17 kilométeres, önkormányzati tulajdonban lévő, jellemzően szabadstrandi szakaszt kellett most felújítani.

"Vannak olyan szakaszok, ahol kövezés zajlik, mini sportpályákat alakítanak ki, de bűnmegelőzési pályázaton is nyertünk pénzt, ebből értékmegőrzők épülnek" - beszélt a munkákról Lengyel Róbert, aki szerint a mostani munkálatok a nyaralóknak, szállodavendégeknek, strandolóknak hatalmas bosszúságot okoz.

"Gondoljunk bele: flexelik a követ, a keletkező por pedig száll a lángosozóra és a vendégeire. Biztos, hogy ez így nem normális."

A siófokiak kezdeményezték, hogy a munkálatokkal kapcsolatban lehessen novemberben zárni, de erről a Magyar Turisztikai Ügynökségnél hallani sem akartak, mondván, a strandszezon elejére kész kell lennie mindennek. És persze - mint Lengyel Róbert rámutat -

ősszel önkormányzati választások lesznek, "az sem baj, hogy ha a települések fel tudnak mutatni valamit addig, de csak találgatok"

- tette hozzá.

Vannak persze olyan munkák is, amelyekre a pénzt elköltik, a munkát be is fejezik, ettől viszont még nem lesz eredmény: ilyen például a füvesítés, amit hiába végeztek el május-júniusban, e nyáron még nem lesz eredménye.

Az ügyben megkerestük a Magyar Turisztikai Ügynökséget is, várjuk a szervezet válaszait.

Nyitókép: Demecs Zsolt