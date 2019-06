Katasztrofális állapotok Somogyban és Hevesben a felhőszakadás után – fotók

Somogy megye szerte tizenhét helyszínen kellett a tűzoltóknak szivattyúval beavatkozni, több épületet villámcsapás ért, számos alkalommal kidőlt fák okoztak igen nagy kellemetlenséget. A megyei hírportál beszámolója szerint órákon át dolgoztak a károk felszámolásán a hivatásos, önkormányzati és önkéntes egységek.

Fonyódon és Balatonbogláron is gondot okozott a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű eső, ahogyan Nagyatád, Barcs és Kaposvár térségében is. A néhol térdig érő víz miatt elakadt gépjárművekkel is volt dolguk a tűzoltóság embereinek, a 7-es főutat egy szakaszon pedig le is kellett zárni a forgalom elől. Hivatalból is érkezett segélykérés a betörő víz miatt, amely az ott tárolt iratokat veszélyeztette.

A Heves megyei Nagyvisnyón villámárvizet okozott a hirtelen lezúduló eső. A tűzoltóknak húsznál is több helyszínen kellett szivattyúzniuk az elárasztott házakat, pincéket, garázsokat – olvasható a Heol-on. A helyi önkormányzat homokzsákokkal óvta a leveszélyeztetettebb ingatlanokat. Az egri katasztrófavédelmi kirendeltség szakemberei a helyszínen koordinálták a mentési és kárfelszámolási munkálatokat.

Megyeszerte sok út járhatatlanná vált, és még csütörtökön is sok helyen nehezítette a közlekedést a felgyülemlett csapadékvíz.

Záporok, zivatarok ismét többfelé kialakulhatnak, helyenként továbbra is elfordulhat felhőszakadás, jégeső, figyelmeztet a Heves megyei hírportál.

Nyitókép: Forrás: Heol.hu