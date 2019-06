Megdolgoztatja a hőség a mentőket

A hőségriasztás harmadik fokozata már azt jelenti, hogy mindannyiunknak vigyáznunk kell magunkra, de elsősorban az idős, beteg embereknek jelent plusz megpróbáltatás a kánikula, mutatott rá Győrfi Pál, hozzátéve, nekik szólnak a figyelmeztetések: a legmelegebb időszakokat töltsék hűvös, árnyékos helyen, a bevásárlást lehetőleg időzítsék a kora reggeli, vagy az esti órákra, öltözzenek rétegesen, szellősen.

A legfontosabb tanács pedig: a folyadékpótlásról senki ne feledkezzen meg

– húzta alá a szóvivő, aki szerint a legjobb a víz, ásványvíz, a tea fogyasztása, a legrosszabbak az alkoholos italok, de a cukros hűsítők sem hoznak feltétlen enyhülést.

Győrfi Pál elmondása szerint minden időjárási helyzetnek megvannak a kockázatai, és a mentők statisztikáiban ezek meg is látszanak. A hőség idején is megnő a mentőszolgálat esetszáma, főleg a rosszullétek szaporodnak meg. A legjellemzőbb mentőeset ilyenkor az ájulásos rosszullét, amely veszély nem csak az időseket, de a fiatalokat is egyaránt fenyegeti,

"Körülbelül 15-20 százalékkal több riasztást kapunk, főleg a nagyvárosokban, a fővárosban, mint egy átlagos napon"

– zárta szavait.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter