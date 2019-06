Még csak most jön a java, kiadták a másodfokú riasztást

Szerda éjfélig Ma elsősorban keleten valamint az Alpokalja térségében kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulására viharos (60-90 km/h) szél és jég (2 cm körüli átmérővel) kíséretében. Nagyobb bizonytalanság mellett a középső területeken is egy-egy zivatar előfordulhat. Szerdán elsősorban

északkeleten lehetnek zivatarok, valamint nyugaton is egy-egy zivatar képződhet (viharos szél és jég kíséretében).

Csütörtökön azután durvul a helyzet

A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű, és ez így lesz pénteken is. Ezen a két napon a legmelegebb órákban országszerte akár már 36 fokig is forrósodhat a levegő, és éjszaka is 20 fok közelében maradnak az értékek.

Csütörtökön legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki északon. A déli, délkeleti szelet többfelé élénk, nyugaton néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között várható.

Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem várható. Mérsékelt marad légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között valószínű.

Szombaton tovább melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 fok között várható.

Vasárnap a napsütés mellett elsősorban nyugaton és északon erősödő gomolyfelhő-képződés várható, és főként arrafelé délutántól szórványosan zápor, zivatar valószínű. A Dunántúlon a szél északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként megerősödik, másutt csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 36 fok között, északnyugaton 30 fok körül alakul - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

