Összeomlott a soproni uszoda teteje - videó

A Modern Városok Programja keretében Sopron vadonatúj, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, egyszersmind a helyi és az idegenforgalom igényeit is kielégíteni képes uszodát kap. Az új uszoda alapkövét április elején tették le, most pedig a régi uszoda bontása ért új fázisba.

Az új uszoda alapkövét még április elején tették le, akkor kezdődött a régi elbontása. Most a Kisalföld videóján látszik, amint a tetőszerkezete néhány pillanat alatt megsemmisül.

Nyitókép: Kisalföld