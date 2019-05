Döntöttek a Nyugati téri felüljáró elbontásáról

Tarlós István főpolgármester a Kossuth Rádiónak adott interjúban azt mondta, hogy a felüljáró városképi szempontból rendkívül csúnya, ezért kell elbontani.

A döntés a Főváros Közfejlesztések Tanácsa május 14-i ülésén született meg a bontásról - írta a pestbuda.hu.

A főpolgármester szerint a tervezést végző FŐMTERV a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának legutóbbi ülésén olyan javaslatot terjesztett elő, amely szerint mégis megoldható a szintbeli keresztezés, a felüljáró nélkül, ezt a döntést a közfejlesztési tanács elfogadta. Jelezte, hogy a megoldás nem lesz egyszerű, mivel biztosítani kell, hogy a 4-es és a 6-os villamosok a jelenlegi gyakorisággal közlekedjenek, de mint mondta, ez a tervezők szerint megoldható.

A bontásról szóló döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek és a kormánynak is jóvá kell hagynia, ám Tarlós István azt mondta, hogy a közfejlesztési tanácsi döntéseket eddig minden esetben jóváhagyták, így most is erre számít.

Az autós felüljárót 1981-ben adták át. Volt mellette egy gyalogos felüljáró is, de ezt két éve elbontották.