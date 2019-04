Nagyszülői gyed: fontos újdonságokra derült fény

A Gyalogló Idősklub kezdeményezésről érdemes tudni: országos akcióról van szó, amely már egy évvel ezelőtt indult be, és most már több mint száz helyen működik ilyen kormánytámogatással. A kezdeményezés célja, hogy minél inkább aktívan tudjanak élni azok az emberek is, akik már idősebbek, maradjanak mozgásban.

"Ha valakinek korábban nem volt az élete része a mozgás korábban, akkor közösségben válhat azzá" - mondta el az InfoRádióban Novák Katalin családügyi államtitkár.

Nagyszülői gyed - több is lehet

A mostani országos találkozón Novák Katalin a családvédelmi akcióterv nagyszülőkre vonatkozó részleteit is ismertette.

"A családvédelmi akcióterv keretében jövő év január 1-jével bevezetjük a nagyszülői gyedet. Ez máshol a világon nem is létezik. Olyan lehetőség, amivel azok élhetnek, ahol az unoka szülei dolgoznak, és ők nem veszik igénybe a gyedet; átadhatják ennek lehetőségét. Ennek feltétele, hogy a nagyszülő is teljesítse a gyedjogosultsághoz szükséges kritériumokat, vagyis

dolgozzon és ne legyen még nyugdíjas,

a nyugdíj időszakába pedig majd beleszámít az is, amikor a nagyszülő gyeden volt" - ecsetelte Novák Katalin. Újdonság még, hogy

a nagyszülők több unoka után, akár párhuzamosan is igénybe vehetik a nagyszülői gyedet, tehát ha valakinek két éven belül mondjuk három unokája is születik, az háromszoros gyedre is jogosult lehet,

de egy időben csak az egyikük, tehát vagy a nagymama, vagy a nagypapa. A gyed összegét a nagyszülő jövedelme alapján számítanák ki. A nagyszülő, aki a gyedet kapja,

nem adhatja a gyermeket bölcsődébe,

és legfeljebb az otthonában folytathat keresőtevékenységet,

hiszen a cél, hogy gondoskodjon a gyerekről, vagy a gyerekekről akár a saját, akár a szülők háztartásában. A gyedet a nagyszülő jövedelme alapján számítanák ki.

A cél ezzel az, hogy ahol bölcsődébe adnák a gyerekeket vagy idegenre bíznák, ott segítségül lehessen hívni a nagyszülőt ilyen módon is.

Elmondta azt is, hogy megvalósult a közigazgatás szabályozásán belül egy új lehetőség, ami az idősebb embereket érinti, hiszen a közigazgatás központi részében dolgozó nagyszülők minden unoka megszületésénél 5-5 nap szabadságra jogosultak.

Kitüntetés Lengyelországban A lengyel és a magyar családpolitika "nemes versenyben" van egymással, mindkettő lehetőségeket nyit meg a családalapítás, a gyermekvállalás előtt - hangsúlyozta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Varsóban. Az államtitkár Elzbieta Rafalska lengyel családügyi, szociális és munkaügyi miniszter meghívására részt vett a Családpolitika, anyaság, kisgyermek gondozása című szakértői konferencián. A tanácskozáson Elzbieta Rafalska a Primus in Agendo (Első a cselekvésben) szakminiszteri kitüntetést adományozta Novák Katalinnak. Korábban a lengyel családügyi minisztérium halljában a két politikus megnyitotta Szabó-Jakatics Veronika képzőművész Anyaság - másik dimenzió című, a varsói Magyar Kulturális Intézet társszervezésében készített kiállítását.

Nyitókép: Pixabay