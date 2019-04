Visszakövetelte az olasz kormány a Mona Lisát a franciáktól – hetilapszemle

A Figyelő Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel készített interjút, aki azt mondta: azért is döntöttek az Airbus helikopterek mellett, mert az amerikai cég ellentételezésként a forgószárnyasokhoz szükséges alkatrészgyártó üzemet telepít Kelet-Magyarországra. A többfunkciós gépekből az első néhány darab még idén megérkezik.

A Magyar Honvédség összesen 20 könnyű és 16 közepes helikoptert rendelt meg a cégtől. A légvédelem megerősítéséről a minisztert azt mondta: az amerikaiak eddig nem tettek az Airbus-éhoz hasonló ajánlatot, ezért nyitott a tárgyalás kimenetele, várják az új jelentkezőket is. Benkő Tibor beszélt arról is, hogy a szövetségeseinket is meglepte, hogy a Magyar Honvédség modern Leopárd harckocsikat vásárolt. A honvédelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: az ütőképes hadsereg alapja a katona.

A HVG összeállításából kiderül: francia-olasz minikrízis lett a Leonardo da Vinci örökségével kapcsolatos csörte a polihisztor halálának 500. évfordulója közeledtével. A Louvre ugyanis őszre évfordulós kiállítást harangozott be, ám egyelőre nem tudni, hány festményt kapnak kölcsön ehhez a tárlathoz. A múzeumnak jelenleg – a Mona Lisával együtt – öt Leonardo képe van. A firenzei Uffizi képtárban három festmény látható, az összes többi kép egy-egy múzeumba került. Az Uffizi képeinek kölcsönadásáért már Emmanuel Macron francia elnök is lobbizott, ám úgy tűnik, az új olasz kormány nem szeretné megutaztatni a festményeket.

A római kormány azzal is megvádolta a franciákat, hogy ki akarják sajátítani Leonardo da Vincit – akinek egyébként van történelmi kötődése Franciaországhoz is – a festményekre az olaszok szerint a helyi kiállításokon is szükség lesz. Matteo Salvini belügyminiszter viccesen azt is megjegyezte, hogy visszakövetelik a Mona Lisát. A franciák nem nevettek.

Nyitókép: MTI/EPA/Angelo Carconi