Azbej Tristan sajtótájékoztatón elmondta: mivel az általa vezetett államtitkárság egyre több támogató programot működtet, szükségessé vált egy ügynökség létrehozása kifejezetten a programok lebonyolítására és ellenőrzésére, az átláthatóság biztosítására és a hatékonyság mérésére.

Az ügynökséget Márki Gábor fogja vezetni, aki 2010 ás 2012 között a Honvédelmi minisztérium helyettes államtitkára volt, 2013 és 2016 között pedig külgazdasági attaséként dolgozott Magyarország tel-avivi nagykövetségén - tette hozzá.

Azbej Tristan beszélt arról is, hogy a 2017-ben indított Hungary Helps program keretében

az elmúlt két évben több mint 8 milliárd forint támogatást biztosítottak az üldözött keresztények megmaradásának segítésére, 35 ezer ember helyben maradását, illetve hazatérését segítették közvetlenül.

Emellett vannak más minisztériumoknak is humanitárius és nemzetközi fejlesztési programjaik, továbbá két ösztöndíjprogram, a Stipendium Hungaricum és a kifejezetten keresztény fiatalok számára meghirdetett ösztöndíjprogram keretében is tanulnak válság sújtotta övezetből érkező fiatalok magyarországi egyetemeken.

Feladatok A húsz emberrel működő ügynökség dolga lesz a kormány döntése értelmében támogatott programokhoz megtalálni a partnereket, jellemzően nem nagy nemzetközi segélyszervezeteket, hanem kis helyi szervezeteket, egyházakat, amelyekkel együtt tudnak működni a támogatás helyszínén. Ugyancsak az ügynökség ellenőrzi majd a programok megvalósulását és a pénzügyi elszámolást.

Az államtitkár elmondta:

öt közel-keleti és két szub-szaharai országban vannak programjaik,

amelyek közül kiemelkedik az észak-iraki Tell-Aszkuf városának újjáépítése. A Ninivei-fennsíkon lévő településről 2014-ben 1300 keresztény család menekült el, és a településen több mint 900 épület sérült vagy semmisült meg. A magyar kormány 580 millió forintos adománya elég volt a káld katolikus egyháznak ahhoz, hogy újjáépítsék a várost, melynek eredményeképpen az 1300 családból 1000 hazatért.

Úgy fogalmazott: "e programot példaként állítjuk a világ közvéleménye és más kormányok, nemzetközi szervezetek elé, azt szeretnénk ugyanis, ha követnék példánkat, és legalább annyi pénzt fordítanának az ilyen közvetlen, a helyben maradást segítő programokra, mint amennyit például a migráció segítésére, illetve integrációs programokra költenek.

Hozzátette: ez nehéz diplomáciai munka, de 2018 decemberében sikerült együttműködési megállapodást kötniük az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (USAID), illetve folyamatosan keresik az európai partnereket is. Terveik szerint a Hungary Helps-ből idővel V4 helps, sőt akár EU helps is lehet majd. A lengyel-magyar együttműködés már meg is valósult, a két ország közösen támogat egy közel-keleti ortodox árvaházat - jegyezte meg Azbej Tristan.

Márki Gábor ismertette: az ügynökségnek három fő feladata lesz. Egyrészt koordinálja a magyar kormány valamennyi humanitárius segítségnyújtását, különös tekintettel a katasztrófák esetén biztosított azonnali segítségnyújtásra. Másrészt "teljes körűen megvalósítja a kormány üldözött keresztényeket és más vallási közösségeket segítő programjait". Harmadrészt részt vesz a Külgazdasági- és Külügyminisztérium által koordinált nemzetközi fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek megvalósításában is.

