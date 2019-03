Bevándorláspártinak nevezték a kormányt napirend előtt a Parlamentben

A DK-s Arató Gergely szerint azért születik kevesebb gyerek, mert a kormány áhobrús politikát folytat. Az ellenzéki politikus ismertette pártja családvédelmi akciótervét: egyebek mellett

megakadályoznák a kilakoltatásokat és 50 százalékkal megemelnék a családi pótlékot.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában elmondta,

Gyurcsány Ferenc pártjának nincs morális felhatalmazása arra, hogy számonkérje a kormányt, mert amikor ők irányították az országot, akkor tönkretették a családokat

a gyermekek után járó kedvezmények eltörlésével és a devizahitelek elszabadításával.

Az MSZP-s Korózs Lajos szerint a kormánynak nemcsak a gyermekek megszületését, hanem a felnevelkedésüket is támogatniuk kellene. Ő is szorgalmazta a gyes, a gyed és a családi pótlék megemelését. Szót emelt az élettársi kapcsolatban élők és a gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatásáért is.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett arra, hogy a szocialista kormányok több juttatástól is megfosztották a családokat.

Demeter Márta (LMP) arról beszélt, hogy a kormány az ország érdekeinek képviselete helyett nettó pozícióharcot folytat az Európai Unióban. A letelepedési kötvényekre utalva kijelentette,

az Orbán-kabinet valójában bevándorláspárti.

Rétvári Bence államtitkár emlékeztette őt a magyar gazdaság folyamatosan javuló számaira.

A Párbeszéd képviselője, Burány Sándor goebbelsinek minősítette a kormánypropaganda stílusát és módszereit.

"Ha ennyire érzékenyek a harmincas évekre, akkor pénteken miért vonulnak együtt a Jobbikkal?"

- kérdezett vissza Dömötör Csaba államtitkár.

A kereszténydemokrata Juhász Hajnalka a kormány nemzetközi humanitárius programját méltatta; a Hungary Helps célja, hogy megelőzze a migrációt az úgynevezett kibocsátó országokban, illetve segítséget nyújtson a Közel-Keleten üldözött keresztényeknek.

Azbej Tristan miniszterelnökségi államtitkár válaszában a Hungary Helps most véget ért afrikai missziójának eredményeiről számolt be: a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell idehozni - fogalmazott.

Gyöngyösi Márton jobbikos frakcióvezető a székely autonómiatörekvések hangját erősítette fel az anyaország törvényhozásában. Úgy látja, hogy az Orbán-kormány csak szavazatszerzésre használja a székelyeket, de nem áll ki értük.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hangsúlyozta, hogy

a kormány teljes mellszélességgel támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.

A fideszes Hende Csaba a migrációellenes és családbarát politika mellett sorakoztatta fel a kormányoldal jól ismert érveit, Dömötör Csaba államtitkár pedig csatlakozott hozzá.

