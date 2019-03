Hazaért Ábel, a gőzmozdony

Ábel, a gőzmozdony Debrecenben járt nagyfelújításon. A Mura Program keretében a Zalaerdő Zrt. nemcsak a gőzöst, hanem az erdei vasúti hálózatot is fejleszti. A 22 tonnás járműt tréler vitte egy éve az ország másik felébe Zalából, és most hozta vissza - írja a zaol.hu. Erről videó is készült.

A mozdonyfelújítás nagyságrendileg 20 millió forintba kerül, a felújított jármű hamarosan üzembe áll Csömödéren.