20 macskát és 2 kutyát ölt meg a rejtélyes állatgyilkos

Az utóbbi időben drasztikusan csökkent a macskák száma Felgyőn, egy-két nap leforgása alatt tíznél is több négylábú pusztult el – írja a delmagyar.hu. Az ámokfutás két hete alatt csaknem húsz macska és két kutya, egy puli és egy németjuhász esett áldozatul.

Horváth Lajos polgármester tájékoztatása szerint akadt olyan ház is, ahonnan három, ápolt, gondozott macska tűnt el, másnak a kutyáját mérgezte meg. „Volt olyan macska, amelyet fagyállós tejjel végeztek ki, a másikat eledelbe rejtett gombostűdarabokkal, de gyanakodnak patkányméregre is. A helyi állatvédőnk, Konkoly Judit kertjébe pedig egy döglött macska került. Találgatások vannak, hivatalos gyanúsított nincs” – fogalmazott a városvezető. Hozzátette: amikor nyilvánosságra hozták, hogy hivatalos boncolást kérnek, hirtelen abbamaradtak a mérgezések.

„Az egyik cicánkat megmérgezték, ezt állatorvos is bizonyította. A másikat a kapunk előtt találtuk meg, egy falubeli hozta vissza. Őt már nem vittük állatorvoshoz, mert nemsokára meghalt. Igaz, hogy öreg volt, de nem volt rajta sérülésnek nyoma. Azt hallottuk, hogy más macskája is annál a szomszédnál pusztult el, és olyat is beszélnek, hogy befogadja a macskákat, eteti, aztán meg lelövi őket. Kézzelfogható bizonyítékunk nincs, csak találgatások mennek a faluban” – mesélte az egyik lakos, Dózsa-Kurucz Petra.